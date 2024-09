close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024.Voliči už v pátek a sobotu 20. a 21. září rozdají politikům karty k tomu, aby ustavili novou krajskou vládu. Všeobecně největší předpoklad k úspěchu stát se novým hejtmanem má havířovský primátor Josef Bělica, který si funkci osahával posledních pět měsíců právě proto, že hnutí s ním počítalo jako lídrem do voleb. Dlouho se spekulovalo o tom, že šéf hnutí Andrej Babiš prstem ukáže na bývalého policejního ředitele Tomáše Tuhého, to se ale nakonec nestalo, místním, kteří si to odmakali, se takové dosazení nelíbilo.

close info Zdroj: Moravskoslezský kraj zoom_in Josef BělicaNakolik s důvěrou voličů hnutí ANO otřese skutečnost, že hejtmanské křeslo opustil nejprve v červnu 2023 Ivo Vondrák a po deseti měsících i jeho nástupce Jan Krkoška – a tedy jakou stabilitu hnutí dokáže nabídnout, je otázkou. „I pro mě bude hodně zajímavé sledovat, jestli to bude mít vliv,“ řekl Deníku politolog Stanislav Balík z Masarykovy univerzity, který se zaměřuje právě na komunální politiku. „Voliči různých stran jsou různě citliví na problémy a obdobná střídání, nicméně ANO patří spíše k těm, kde voliči výrazněji neřeší to, kdo je reprezentuje na lokální úrovni, ale volí je kvůli Andreji Babišovi. To znamená, že by to nemuselo mít velký vliv. Možná ano, ale asi to neudělá rozdíl patnáct dvacet procent,“ předpokládá Balík.

Kostlivce ze skříně, byť to je možná nadnesené označení, však musela vyhazovat i v minulých volbách druhá ODS, jejímuž prvnímu náměstkovi hejtmana Jakubu Unuckovi schválili krajští zastupitelé tučnou dotaci na rozjezd podnikání po politické kariéře. Argumentoval tím, že ji využije, jen pokud v politice skončí, což spolu s 11. místem na kandidátce nasvědčovalo tomu, že ve straně se na krajské úrovni po osmi letech chystají okysličit vzduch.

Čerstvý vzduch v ODS, Spolu v kraji poprvé na scéně

Plnými doušky jej chce nasávat náměstek ministra vnitra Radek Kaňa (Unucka z kandidátky i pozice náměstka nakonec rezignoval a dotaci odmítl, pozn. red.). Kaňa stranu do krajských voleb poprvé povede pod hlavičkou koalice Spolu, dosud se tak dělo jen při jiných volbách. Poprvé v historii si tak ODS na krajské úrovni nebude konkurovat s KDU-ČSL, která se opírá rovněž o letitého náměstka Lukáše Curyla, a „body“ mohou sčítat. Část jich koalici nepochybně získá i třetí hráč do party, TOP 09.

Kandidátky v termínu odevzdalo celkem 13 politických stran, hnutí a koalic, což je o sedm méně než před čtyřmi lety. O vylepšení necelých 12 procent z před čtyř let budou usilovat Piráti v čele s dlouholetou komunální političkou Zuzanou Klusovou a vzestup bude chtít potvrdit i SPD s lídrem a stávajícím ostravským zastupitelem Janem Sílou, a to v koalici s Trikolorou a PRO.