„Do programu s názvem VRAŤME DĚTEM POHYB se už v červenci zapojí jedenáct klubů. V srpnu pak další. Naše motivace je jasná: Děti nemohly během lockdownu sportovat ani ve školách, ani rekreačně ve sportovních zařízeních a ukazuje se, že je to problém. Oslovili jsme tedy kluby a spolky, které město finančně podporuje, aby všem dětem bez rozdílu nabídly podle svých možností o prázdninách něco navíc - sportování pro všechny děti s profi trenéry. Pochopitelně nepůjde o profesionální tréninky, ale o běžné sportování. Pro mnohé děti to jistě bude obohacení, protože se některým aktivitám nikdy nevěnovaly a teď si je budou moci alespoň vyzkoušet. Ale hlavně se po té dlouhé době u počítačů budou moci zase hýbat,“ komentoval primátor Petr Korč s tím, že aktivity mohou být vícedenní i týdenní a jsou zaměřeny především na děti ze základních škol. Program se právě rozjíždí a kluby už hlásí první přihlášené děti.

Zastupitelstvo města schválilo možnost poskytnout k těmto účelům bezúplatně volné kapacity tělocvičen a sportovních areálů u škol zřizovaných městem. Kluby nabízejí aktivity také v prostorách, kde ony samy působí.

Program na červenec i srpen už nyní nabídly Městský fotbalový klub F-M, oddíl házené Sportovního klubu policie, Tělocvičná jednota Sokol, Basketpoint F-M, Basketbalový klub F-M, TK Tennispoint Frýdek-Místek, hokejový klub HC Frýdek-Místek, Green Volley Frýdek-Místek a další. „Zásadou je, aby děti měly trenérské vedení zdarma. Je to jakási forma příměstských táborů – od rána do odpoledne. Rodiče uhradí pouze náklady na jídlo, případně potřebné vstupy, a děti do místa programu dopraví,“ upřesnil radní Tomáš Pyško (Naše Město F-M). Některé kluby nabídly dětem také poslední volná místa na svých tradičních placených příměstských táborech, které opět mohou letos uspořádat.

„My nabízíme na stadiónu hokejový camp pro děti od 6 do 11 let v termínu od 19.-23. července. Děti budou mít odborný profesionální trenérský dozor, můžeme je naučit bruslit, ale ty děti, které už bruslit umějí, si zahrají i hokej. Je lepší mít vlastní brusle, hokejku a přilbu (stačí ta na lyže nebo na kolo), ale nezbytné to úplně není. Rodiče uhradí jen náklady na jídlo a pitný režim a je nutné předložit příslušné antigenní nebo PCR testy nebo jiné nutné potvrzení,“ rozvedl manažer hokejového HC Frýdek-Místek Michal Bobok.

„Basketpoint F-M nabídne také celkovou sportovní přípravu, nechceme se omezit jen na basketbal a přihlásit se opravdu může každé dítě do 12 let. Kapacitu campu pro termín 26. -29. července jsme si stanovili na 30 dětí. Pokud by chtěli rodiče přihlásit starší děti, i to umíme řešit. Program bude připraven pro venkovní sportování, v případě špatného počasí se přesuneme do tělocvičny. Dětem se budou věnovat naši profesionální trenéři, asistenti i hráči. Jinak nabízíme aktivity od konce července do konce srpna a i tam máme ještě nějaká volná místa,“ řekl předseda basketbalového klubu Zdeněk Navrátil.

Kontakty, kompletní nabídku i časové rozpisy najdou zájemci na stránkách jednotlivých klubů nebo na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, tel. 558 609 214.