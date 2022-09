Nejprve spěchaly posádky před šestnáctou hodinou do Starých Hamrů, kde došlo k pádu a nehodě motocyklu se dvěma osobami. Záchranáři poskytovali přednemocniční neodkladnou péči muži ve věku šestačtyřiceti let, který jevil známky otřesu mozku a měl poraněnu dolní končetinu. Končetinové poranění utrpěla také stejně stará žena. Oba účastníci nehody byli transportováni do frýdecko-místecké nemocnice.