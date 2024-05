Vrtulník LZS Ostrava, spolu s posádkou rychlé zdravotnické pomoci z Rožnova pod Radhoštěm, zasahoval ve středu 1. května odpoledne u nehody motocyklu mezi obcí Bílá a hraničním přechodem Bumbálka, při rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Vrtulník zasahoval u nehod motocyklistů. | Foto: ZZS MSK

Operátoři obdrželi informaci o události tři minuty před půl třetí. Pro nemožnost přistání na místě nehody museli letečtí záchranáři vysadit lékaře za pomocí palubního jeřábu.

„Lékař prvotním vyšetřením zjistil, že čtyřiapadesátiletá žena, která na motocyklu cestovala, utrpěla poranění dolní končetiny. Muž, který jel spolu s ní, vyvázl bez zranění. Pacientka byla uložena do podtlakové matrace, záchranáři zahájili podávání léků a poté ji vrtulníkem transportovali do zdravotnického zařízení. Předána byla do péče týmu urgentního příjmu frýdecko-místecké nemocnice," konstatoval k nehodě Lukáš Humpl, mluvčí moravskoslezských záchranářů.