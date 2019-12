„Lidé po nás opakovaně žádají, ať vyhlášku zavedeme,“ podotkl při středečním jednání zastupitelů náměstek primátora Karel Deutscher z ČSSD. V některých zahrádkářských koloniích, například poblíž Kvapilovy ulice nebo na Hliníku, podle něj funguje nepsaný úzus, že v neděli se neseče. Jinde ale kvůli svátečnímu hluku hoří spory.

„Tam, kde selhávají mezilidské vztahy, musí přijít vyhláška,“ řekl primátor Michal Pobucký z ČSSD. „Obrátili se na nás občané ze všech okrajových částí, zabývaly se tím všechny osadní výbory.“

Opozice, hlavně zástupci Pirátů a hnutí Naše město F-M, však novou vyhlášku kritizuje. „Myslím si, že vyhláška bude mít takový dopad, že znesváření sousedé na sebe budou vzájemně volat městskou policii,“ řekl pirátský zastupitel Jakub Tichý, podle kterého není třeba vše řešit vyhláškami.

Zbyněk Šostý z hnutí Naše město F-M poznamenal, že o zahrádky se nestarají pouze důchodci, ale také lidé, kteří chodí do práce. „Pro spoustu lidí, kteří využívají zahrádkářské kolonie, jsou neděle a popřípadě svátky jedinými dny, aby tuto činnost vykonávali,“ konstatoval zastupitel s tím, že různých nařízení a pokynů je ze strany úřední moci už hodně.

Město se mohlo inspirovat příklady z nedalekých obcí, kde už mají vyhlášky, které pomáhají s dodržováním nedělního a svátečního klidu. Před třemi lety ji podpořili zastupitelé v Brušperku, jednou z prvních obcí, kde vyhláška omezující „sváteční“ hluk začala platit, je Baška. Zastupitelé ji schválili v roce 2009.

S narušováním svátečního klidu nebývá problém jen na vesnicích. Dokazují to vyhlášky, které platí ve městech, a to například v Jablunkově a Třinci. Hutnické město je nejmírnější – o nedělích a ve svátečních dnech se může hlučet od 8 do 13 hodin. Na rozdíl od menších obcí má Třinec díky strážníkům účinnější možnost, jak dodržování střežit. Většina přestupků je v okrajových částech města, za porušení vyhlášky z roku 2013 mohou strážníci udělit pokutu. Pokud ji „hříšník“ odmítne zaplatit, prohřešek putuje do správního řízení. Ve většině případů ale řeší strážníci prohřešky domluvou.