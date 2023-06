V hotelu Freud v Ostravici se 1. června, na den dětí, odehrálo celonárodní zahájení třináctého ročníku Týdne čtení dětem.

Týden čtení dětem zahájen na Ostravici, 1. 6. 2023. | Video: Radek Luksza

Podle starostky Pavlíny Stankayové je v této dvou a půl tisícové obci čtenářů dostatek. „I naše paní knihovnice pro děti pořádá každý měsíc společné čtení, ve škole máme Noc s Andersenem, kdy si připomínáme narození Christiana Andersena.“

Starostka s místostarostou, zástupci neziskové organizace Celé Česko čte dětem, moderátorkou, hosty a školáky z Ostravice přednesla na pódiu i úvodní básničku: Nemalujte čerta na zeď od Jiřího Žáčka.

Samotné předčítání pak obstarala osoba z nejpovolanějších. Ivona Březinová četla z vlastní knížky pro děti s názvem Q a kouzelná prakniha. „Chtěla jsem být spisovatelkou asi už od svých pěti let. Psát jsem ale začala, až jsem měla děti,“ nechala se slyšet Ivona Březinová. Děti by podle ní měly žít s knížkami od malička, prospívá to jejich rozvoji.

„Já jsem začínal s dobrodružnými knížkami. Lovci mamutů a tak. Prostě s tím, co kluky zajímalo a co tehdy bylo vůbec k dispozici. Dneska už to jsou hlavně dokumentární věci nebo velké romány,“ přidal se herec Roman Štabrňák, jenž byl v Ostravici jako jeden z hostů.

„I dřív byli rodiče, kteří svým potomkům četli, a jiní, kteří ne. To se ani dnes moc nezměnilo,“ shrnula herečka Bára Štěpánová, jež v Beskydech slavnostní zahájení Týdne čtení dětem moderovala.

„Pocházím z Těšínska, jsem patriotka a miluji to tady,“ prozradila Eva Katrušáková, ředitelka neziskovky Celé Česko čte dětem. Pod její taktovkou se od 1. do 7. června nejen v Ostravici, ale i všude v republice chystá spousta akcí zaměřených na výlety „do světa, kde se může všechno“ – tedy do světa knih a čtení.

Kapuce od mikiny

Kapuce od mikiny. Tento název vybrali v neziskovce Celé Česko čte dětem pro výběr povídek od renomovaných spisovatelů (Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Arnošt Goldflam, Ivona Březinová, Alena Ježková, Petr Stančík, Petra Soukupová, Ester Stará, Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Viktorie Hanišová, Jana Šrámková, Klára Smolíková, Zuzana Dostálová a Vratislav Maňák) určených pro teenagerům, tedy -náctiletým. „Věnuje se palčivým tématům, se kterými dospívající rezonují, ale která mohou být svým způsobem tabu: Šikana, hendikepy, závislosti, kult materialismu, předsudky, ale i čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, laskavost,“ zmínila spoluautorka Ivona Březinová.