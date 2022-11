"Byl teplý podzim a řidiči s přezutím nespěchali. Teď je to doslova pohroma," řekl Deníku například Vladimír Klimánek, jehož diář je plný až do úterý. Dřív se v pneuservisu v Zelinkovicích u Frýdku-Místku objednat nedá.

Vladimír Klimánek byl jediným ze zhruba desítky provozovatelů pneuservisů, kdo reagoval na telefonát redakce Deníku. V ostatních provozovnách napříč Moravskoslezským krajem hovor nebrali nebo ho rovnou típli.

O víkendu bude sněžit, v Moravskoslezském kraji hrozí v pátek náledí

O tom, že jsou pneuservisy v těchto dnech plné, svědčí i on-line rezervační systémy na jejich webových stránkách.

Například Pneu-Janda v Ostravě-Porubě má od pondělí do pátku provozní dobu od 8 do 18 hodin. S výjimkou pátku, kdy funguje tato služba jen dopoledne, je v rezervačním systému na každý den dvacet termínů po půlhodině. V pátek 18. listopadu po 13. hodině byly obsazené už všechny na celý týden od 21. do 25. listopadu. V uplynulém týdnu nebyla mezi vypsanými termíny také ani jedna skulinka.

Až na dva termíny má kompletně obsazeno i Pneuservis Hanzelka v Novém Jičíně. Pneubazar – Havířov Martina Tomance v Šumbarku hlásil v pátek 18. listopadu hodinu po poledni obsazeno až do středy 23. listopadu, některé termíny jsou zamluvené i na další dny. V Pneuservisu Michala Pileckiho v Karviné je s výjimkou tří termínů plno do pátku 25. listopadu, z více než poloviny tu mají popsaný diář i následující týden.

VIDEO: ŘSD ukázalo podobu přechodu pro medvědy u Jablunkova

Výmluvný je vzkaz Pneuservisu z Ostravy-Třebovic na úvodní stránce webové prezentace: „Z důvodu plné kapacity do čtvrtka 24. listopadu nepřijímáme nové objednávky. Děkujeme za pochopení.“ Obsazená je i část termínů v následujícím týdnu.

V České republice platí povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky od 1. listopadu do 31. března. A to vždy, když je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. V úsecích opatřených příkazovou dopravní značkou „povinná zimní výbava“, platí povinnost mít zimní pneumatiky po celé stanovené zimní období bez ohledu na počasí, tedy i v případě, že vozovka je suchá bez vrstvy sněhu či ledu.

Pokud řidič vyjede na zasněžené silnice s letními pneumatikami, vystavuje se nebezpečí, že v lepším případě zaplatí pokutu, v horším kvůli špatné přilnavosti nabourá.

BISCUP 2022: Mladí katolíci míří o víkendu do Opavy

Pokud pojišťovna dostane informaci, že řidič neměl zimní pneumatiky, nebo že neměly hloubku dezénu neodpovídající normě, může výrazně zkrátit plnění z povinného ručení i havarijního pojištění. Minimální hloubka hlavních dezénových drážek zimních pneumatik je u osobních automobilů čtyři milimetry, u nákladních automobilů šest milimetrů.