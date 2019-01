Třinec – S vlastními výrobky se tento týden na vánočním jarmarku v Třinci pochlubila Jindřiška Bažanowská-Kantorová z Jablunkova.

Jindřiška Bažanowská-Kantorová na třineckém jarmarku. Žena umí vyrobit nejen vkusné vánoční ozdoby. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Žena, která má spoustu koníčků, si nedávno v hutnickém městě otevřela svůj obchůdek. Na jarmarku měla svůj stánek proto, aby zájemcům ukázala, že k výrobě vkusných vánočních ozdob stačí dobrý nápad a šikovné ruce. „Dělám veškeré květinové aranžmá, teď samozřejmě věnce na vánoční téma, pak také aranžmá na skleněných podstavcích,“ uvedla jednatřicetiletá Bažanowská-Kantorová.

„Co k tomu přidávám? Moje originální nápady,“ smála se. „Člověk ty věci musí dělat od srdce, s láskou, a ne komerčně, aby to nebylo jen spotřební zboží. Pak jsou výrobky jiné než ostatní. Ono to ty lidi i víc přitáhne. Chtějí mít doma něco hezkého,“ řekla Jindřiška Bažanowská-Kantorová.

Malovala sklo pro Dubaj

Absolvovala uměleckoprůmyslovou školu sklářskou ve Valašském Meziříčí, pak se podle svých slov rozhodla, že se bude učit vitráže. Před časem tak vytvořila skleněné výplně kostelních oken v Písku u Jablunkova. „Vitráže dělám i teď na zakázku, ale to už mám jen jako koníček,“ poznamenala. „Také jsem malovala sklo v Jablunkově u paní Dworokové. Ona je docela známá, vyváží skoro do celého světa. Takže jsem malovala sklo i do Dubaje, na Filipíny, do Ameriky,“ vzpomínala jednatřicetiletá žena z Jablunkova.

Přestože ji obchůdek na Jablunkovské ulici dost zaměstnává, i ona si chce užít Vánoce v rodinném kruhu. „Dělám do 23. prosince, na Štědrý den chci být samozřejmě doma. Máme dvě malé dětičky – mají čtyři a dva roky. Ale do Silvestra ještě v práci určitě několikrát budu, mám tam nějaké zakázky na živou vazbu,“ konstatovala Jindřiška Bažanowská-Kantorová.

K jejím koníčkům patří i malování obrazů, konkrétně olejomaleb. „Manžel maluje taky. Tak jsme se seznámili,“ usmála se.