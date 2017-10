Vysílač na Lysé spouští novinku: vysílá už také v novém televizním standardu

Přechodová síť pro vysílání v novém standardu televizního vysílání DVB-T2 pokrývá i moravskoslezský region. České Radiokomunikace minulý týden spustily vysílání také z vysílače Lysá hora.

Vysílač na beskydské Lysé hoře. Foto: Libor Běčák

„Přechod na DVB-T2 je nutný z důvodu odebrání části televizních kmitočtů, které budou po roce 2020 alokovány pro mobilní datové sítě 5G,“ upřesnila mluvčí společnosti Petra Miterová. Pozemní vysílání využívá zhruba 60 procent domácností – je to jediná platforma, která je pro diváky bezplatná.



Souběžné vysílání umožní domácnostem se na nový vysílací standard včas připravit. Pokud lidé nyní neplánují nákup nového televizoru nebo set-top-box, nemusí nic řešit, protože stávající DVB-T vysílání bude dostupné do roku 2020. Diváci tak mají čas na nákup nového přijímače až do zmíněného roku.



Do konce letošního roku se počítá s dalším navýšením pokrytí na 95 procent, finální pokrytí přechodové DVB-T2 sítě zajistí televizní signál pro 99 procent domácností. V přechodové síti nyní diváci naladí čtrnáct programů a další by měly postupně přibývat.