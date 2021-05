Hypertenze patří ve vyspělých zemích k nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. O nebezpečí vysokého tlaku se mluví už desetiletí, ale někteří lidé tento zdravotní problém stále podceňují. Mají podobné zkušenosti i lékaři z Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, anebo důraz na osvětu zafungoval a lidé už problémy s vysokým tlakem začínají brát vážně?

„Osvěta funguje opravdu už dlouhou dobu, proto také obecné povědomí o hypertenzi a jejím významu postupně pomalu narůstá. Pořád ale platí, že jen 70 procent hypertoniků ví o svém onemocnění. Zkušenosti ze všech kardiologií a ambulancí napříč Českou republikou a tzv. „civilizovaným“ světem jsou všude stejné,“ říká MUDr. Jan Indrák, zástupce primáře kardiologického oddělení nemocnice.

V dospělé populaci České republiky (25 až 64 let) podle něj postihuje hypertenze zhruba 40 procent obyvatelstva. To znamená, že v ČR je asi 3,5 milionů pacientů s hypertenzí. „S věkem prevalence hypertenze výrazně stoupá. I když o své nemoci ví zhruba 70 procent pacientů, léky užívá jen 60 procent a asi necelé třetině se daří dosahovat cílových hodnot při měření krevního tlaku, což je pod 140/90mmHg,“ upozorňuje dále zástupce primáře.

A kdo je typickým pacientem, který má problémy s vysokým tlakem? Obecná představa, že by to mohl být obézní muž, který se málo hýbe, v práci je vystaven velkému psychickému vypětí, a navíc nedodržuje životosprávu, podle doktora Indráka zhruba odpovídá.

„Nebezpečná je i kombinace hypertenze, obezity, zvýšeného krevního cukru nalačno a zvýšených krevních tuků, tzv. metabolický syndrom,“ uvádí dále specialista nemocnice Agel a připomíná, že existují takzvaná režimová opatření, která mohou lehkou hypertenzi vyléčit a u těžší pak zmírnit intenzitu potřebné medikamentózní léčby. „Je třeba omezit příjem soli, požívání alkoholu a přestat kouřit. Naopak je vhodné zvýšit denní příjem ovoce a zeleniny a nízkotučných výrobků. V našem jídelníčku by aspoň dvakrát týdně neměly chybět ryby,“ jmenuje některá z režimových opatření pro pacienty s hypertenzí lékař s tím, že potřebná je i středně intenzivní fyzická aktivita 30 minut denně, a to 5 až 7 dní v týdnu (chůze, jogging, kolo, plavání). Člověk by měl zhubnout tak, aby jeho BMI (tzv. body mass index) dosahoval hodnoty kolem 25. Důležité rovněž je, aby obvod pasu byl u mužů pod 102, u žen pak pod 88 centimetrů.

Neléčený vysoký tlak má podle MUDr. Jana Indráka obecně velmi závažné zdravotní následky. „Vznikají orgánové komplikace a manifestní (tj. zjevná) onemocnění srdce a cév, hrozí poškození mozku i ledvin s vážnými následky,“ dodává zástupce primáře kardiologického oddělení Jan Indrák.

