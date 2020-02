Výstava z cyklu Zastavení u umění nese název Environmentální žal a Galerie města Třince v čele s kurátorkou Katarínou Klusovou tím reaguje na aktuální klimatické změny.

„Téma environmentálního žalu je něco, co se ve společnosti objevuje relativně krátkou dobu. V různých momentech historie byly prožívané různé druhy žalu související se stavem společnosti nebo světa. Způsobovaly jej války, mor, ekonomické krize. Environmentální žal je velmi specifický, a to především vzhledem k aktuálním klimatickým změnám. Zároveň je to výzva pro umělce, kteří tento fenomén zpracovávají, protože to není vůbec jednoduché uchopit,“ říká Katarína Klusová, kurátorka Galerie města Třince.

Zastavení u umění je cyklus, který už tradičně oživuje třinecký veřejný prostor. První výstavu mohli lidé vidět před třemi lety, kdy byl vystavujícím umělcem fotograf Jan Kufa Kičeřok.

Loni ho vystřídala ilustrátorka Dorota Branna. Cyklus je určen především místním umělcům nebo těm, kteří pocházejí z Třinecka, případně k tomuto regionu mají blízko. Výjimkou nejsou ani fotografové Darina Kubiková a Tanasis, kteří jsou zakladatelé třineckého Atelieru 551.

Environmentální žal je odborný termín, který označuje dopad klimatických změn na naši psychiku a mentální zdraví. Lidé trpící environmentálním žalem propadají úzkostným stavům, depresím nebo se u nich projevuje posttraumatický syndrom.

Tento jev posloužil jako hlavní motiv pro fotografický projekt, který od konce ledna zdobí vybrané třinecké zastávky. Je to i reakce na to, že většinou se o zprávách, které se týkají špatného stavu naší planety, dozvídáme zprostředkovaně z internetu.

„Galerie města Třince připravuje do konce února ještě dvě akce. 25. února bude od 18 hodin Martin Drábek přednášet o tom, jak se do umění promítá klimatická krize. Od 27. února bude ve výstavním prostoru v TRISII k vidění nová výstava malíře Jana Vytisky s názvem Nakonec budou plakat všichni,“ doplnil Jan Delong, manažer třinecké knihovny.