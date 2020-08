Třináct starostů požaduje zrušení dálniční známky mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou a aktuálně se do boje o dálniční známku rozhodli zapojit i veřejnost.

Benzinová stanice u průmyslové zóny vedle dálnice se v pondělí odpoledne stala místem, kde zástupci 8 z celkem 13 obcí podepsali petici za vynětí ze zpoplatnění dálnice II. třídy D56 mezi Frýdkem-Místkem a Ostravou. Nyní ji budou šířit mezi veřejností všemi možnými směry a způsoby, aby nasbírali co nejvíce podpisů a přinutili Prahu k jednání a konstruktivní komunikaci.

„Přijde nám absurdní platit dálniční známku kvůli několikakilometrovému úseku, který na dálnici ani nenavazuje a je často opravován, takže řidiči si musejí stále hlídat nejen rychlost, ale taky se soustředit na dopravní kužely a provizorní čáry. To spoustu řidičů vyhání na okresky vedoucí přes okolní obce, kde narůstá doprava, a s tím spojený hluk, prašnost a zvýšené emise z výfukových plynů,“ stojí v petici.

„Snažili jsme se v Praze různými cestičkami vyjednávat, ale všude nám vystavili stopku nebo jsme si připadali jak na kruhovém objezdu. Proto jsme přišli s peticí, potřebujeme co jevíce podpisů občanů a řidičů, kteří nechtějí platit za něco, co je jinde v republice zdarma. Potřebujeme, aby lidé dali najevo, že jim to není lhostejné, že jim to vadí a chtějí to změnit. Každý podpis je argument. Když budeme mít tisíce argumentů, měli bychom dosáhnout svého,“ řekl Karel Deutscher, náměstek primátora.

Petiční výbor je složen ze zástupců 13 obcí a částí Ostravy – jedná se konkrétně o Frýdek-Místek, Sviadnov, Paskov, Žabeň, Krmelín, Řepiště, Staříč, Fryčovice, Proskovice, Novou Bělou, Starou Bělou, Hrabovou a Zábřeh.

„Petici budu přeposílat starostům všech obcí spadajících pod naši obec s rozšířenou působností, aby se k nám připojili a měli petici a podpisové archy i na svých úřadech,“ dodal náměstek.

Ve Frýdku-Místku mohou lidé petici podepsat v budovách magistrátu, konkrétně na informacích v budově magistrátu na ulici Radniční ve Frýdku a taky v budově na ulici Politických obětí v Místku. Petici je nutné, dle zákona o právu petičním, podepsat osobně.