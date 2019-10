Odchod Karla Gotta zasáhl i Viléma Vlka z Palkovic, který se dlouhodobě zapojoval do kulturního dění ve Frýdku-Místku.

Karel Gott v Opavě, duben 2009. | Video: DENÍK / Martin Kůs

„Pro zájemce závodního klubu Slezan, kde jsem byl tajemníkem, jsem pořádal zájezd do Prahy. Jeden den jsme při procházce navštívili hřbitov na Vyšehradě. Když jsme sestupovali do nitra Prahy, bokem cestičky byl malý kiosek, ve kterém prodávala starší paní vše možné od potravin až po suvenýry. Mnozí z nás kupovali něco na památku. Zastavil se u ní také mladík, koupil si kvašenou okurku a s úsměvem odcházel. Paní řekla: “Víte, kdo to byl? Karlík Gott, učí se tady řemeslníkem, tady se u mě často zastaví. Umí pěkně zpívat, někdy i v parku,“ odpověděla. Tehdy jsme jeho osobnost nevnímali,“ vzpomíná Vlk.