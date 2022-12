Třinecké železárny pod drobnohledem: nakolik škodí emise z Werku lidskému zdraví

Lékárnice, hospodský či hosté nicméně nepopírali, že Werk učinil pro zlepšení života svých sousedů mnoho. „Dýchá se tady daleko lépe. Žiju tady třiadvacet let, tedy od narození. Původně na sídlišti, ale teď nahoře na Kanadě a není to tak hrozné,“ nechala se slyšet Denisa Leščuková venčící své dva pejsky. Její slova potvrzovala v parku mezi ulicemi Na Zákopech a Sadová i důchodkyně Jana při procházce s vnoučetem.

Jako dítě pamatuji barevné kouře nad komíny hutě

„Jako dítě pamatuji barevné kouře nad komíny hutě, černou krustu sněhu nebo dusivý smog. A ještě na počátku 21. století, tehdy jako maminka malého dítěte s častými dýchacími potížemi, jsem hlídala úzkostlivě, kterým směrem jde vítr a obávala se inverzního počasí. Dnes, o dvacet let později, je to podstatně lepší,“ uvedla rodačka a vedoucí kina Regina Szpyrcová. Ubylo podle ní prašného aerosolu i nepříjemného zápachu.

Severně v Osůvkách, odkud je to blíž do Polska, než do Werku, si zavzpomínala jedna ze seniorek na léta, kdy se zde přivdala: „Ven se nedalo pověsit prádlo, broskvičky na stromech v zahrádce měly na sobě jakoby cihlový prach.“

Za špatný vzduch mezi Třincem a Těšínem mohou domkaři

V poslední době se to však změnilo k lepšímu. Byť na opačné, jižní, straně města v lokalitě Terasa lidé stále poukazovali na prach sedající na zaparkované auta. A hluk z filtrů čistících emise z TŽ.

„Myslím, že ty technologie využívají na maximum, aby snížili zátěž v okolí,“ popsala Martina Wolna, třinecká knihovnice i zastupitelka, která z dětství v sedmdesátých letech minulého století zmiňovala „červené nebe“ či pocity „jako pod komínem“. Na druhou stranu by podle ní absence páry a ohňů nad areálem Werku docela ochudila panorama města, na které, jak prakticky všichni přiznávali, si tady zvykli a považují ho za své.

Ekologizace třineckých železáren aneb Green Werk

Dagmar Marozsová s manželem postavili dům na rozhraní Kojkovic a Osůvek a řešili i případné chování drůbeže. „Dohledala jsem si stav ovzduší i půdy. To první se diametrálně zlepšilo, ale v zemi ty těžké kovy a další prvky asi zůstanou dlouho. Ale odborníci mi řekli, že když budu slepičky chovat s láskou, budou na tom lépe, než ty z velkochovů,“ podotkla. Zlepšení ovzduší vnímala také s koncem pálení plastů a smetí v domech.