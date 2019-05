Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem, stejně jako Ostravice, Bílá, Frenštát pod Radhoštěm či Rožnov pod Radhoštěm patřily v minulém století k těm nejnavštěvovanějším místům Moravskoslezských Beskyd. Přitažlivost těchto míst z pohledu tehdejších turistů byla ovlivněna především krásou zdejší přírody a dobrou vlakovou dostupností ze všech větších měst Moravy. Z období 19. a 20. století je zde dodnes k vidění mnoho nádherných dřevěných chat i honosných vil, které si zde stavěli tehdejší bohatí továrníci, obchodníci a lékaři.

Významným historickým mezníkem byl pro Čeladnou a Kunčice pod Ondřejníkem vznik lázní Skalka. U jejich zrodu stál lékař Jan May, který v roce 1902 koupil usedlost pod Skalkou a systematickou adaptací ji přebudoval na sanatorium.

Tehdejší Lázně Skalka, pojmenované podle nejvyššího ondřejnického vrcholu, který se tyčí do výšky 964 metry nad mořem, měly původně sloužit jako ozdravné sanatorium pro ostravské horníky. Později se lázně staly vyhlášeným léčebným a rekreačním centrem, do něhož se sjížděli lidé už nejenom z Ostravska. Ke vzniku lázní právě v těchto místech jistě přispěla příhoda neobyčejného uzdravení nemocné dcery tehdejšího majitele hotelu Skalka pana Brázdy, která se vyléčila pitím z léčivého pramene, později nazvaného Ferdinandův. Během let se toto mimořádné místo stalo vyhlášeným léčebným a rekreačním centrem, kam se sjížděli lidé nejenom z celé Moravy, ale i z Čech. Na památku mnoha neobyčejných uzdravení byla v roce 1892 vybudována kaple Nejsvětější Panny Marie vedle léčivého Ferdinandova pramene.

Na přelomu 19. a 20. století patřil Jan May k častým hostům Čeladné a Velkých Kunčic pod Radhoštěm, dnešních Kunčic pod Ondřejníkem.

V roce 1906 byl Jan May zvolen starostou Mariánských Hor. Ze zdravotních důvodů se později s rodinou přestěhoval do Čeladné, úplně ostravské působení obou manželů ukončila tragická smrt jejich talentovaného syna Oldřicha, který podlehl spále. Mayovi svého mladšího syna Jana na čas umístili v rodině svých příbuzných v Turnově a sami se kolem roku 1909 odstěhovali do Prahy. Zde se doktor May dále věnoval zejména léčbě plicních chorob, tuberkulózy a rakoviny. Jan May zemřel v Praze v roce 1931. Kamenný pomníček v areálu lesoparku v blízkosti léčebného domu Kněhyně připomíná doktora Maye jako zakladatele Lázní Skalka.

Svému původnímu účelu sloužily do 50. let 20. století – v této době byla v areálu zřízena oblastní nemocnice s vyhlášenou porodnicí. Ta byla v provozu až do restrukturalizace zařízení v roce 2000 a vzniku odborného léčebného ústavu se specializací na léčebnou rehabilitaci – dnešního Beskydského rehabilitačního centra. Na podzim roku 2007 se stal novou dominantou areálu Lázní Čeladná Apartmánový dům Lara s wellness centrem, který poskytuje ubytování v komfortních apartmánech a další služby v nadstandardní kvalitě.