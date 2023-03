„Využití nefunkčního a z hlediska provozu také nadměrně finančně náročného Kina Petra Bezruče k zajištění parkovacích míst pro auta je jedním z návrhů občanů. Bereme ho do úvahy, budeme s ním pracovat a vše, co by s případnou realizací souviselo, bychom řešili v postupných krocích,“ reagovala na podněty mluvčí magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

Lidé ve Frýdku-Místku si nejvíce přejí proměnu nároží u kruhového objezdu. Bude

Veronika Šmídová provozuje v Kině Petra Bezruče více než sedm let veřejnou dětskou hernu s kavárnou. Pohoda našla zázemí na zhruba 350 metrech čtverečních ve foyer druhého podlaží betonové stavby. „Máme otevřeno každý den kromě pondělí a bývá plno. O víkendech i pětačtyřicet padesát dětí. Jinak teď vevnitř budovy nic dalšího nefunguje. Sál se v zimě nevyužívá,“ popisuje.

Kino v sídlištním komplexu vzniklo v první polovině sedmdesátých let a promítalo se v něm pětatřicet roků. Nikdy ovšem neprodělalo pořádnou rekonstrukci. Filmové produkce se pak přesunuly do Nové Scény Vlast, kde menší prostory odpovídaly zájmu diváků ve městě.

Nedá se vytopit, je tam zima

Sál s kapacitou necelých šesti stovek míst v kině Petra Bezruču začal sloužit k pořádání koncertů, soutěží a akcí, při nichž se využije pódium. „Slouží ale jen od jara do léta, po zbytek roku se to nedá vytopit a je tady zima,“ vysvětlil pracovník frýdeckomístecké kultury obeznámený s chodem objektu.

Situaci okolo „Bezruče“ se snažil magistrát opakovaně řešit. Před deseti lety se poprvé obrátil na obyvatele, aby přišli s nápady, jak budovu v budoucnosti využít. Několik let poté se hovořilo o možné modernizaci, přeměně na multifunkční centrum, ale nic se nerealizovalo. „Minulé vedení města vypsalo architektonickou soutěž, ale nepodniklo už další kroky,“ objasnila mluvčí Jana Musálková Jeckelová.

Úvahy o parkovacím domě, který je při přestavbě kina také ve hře, se dostaly už i k maminkám, které vodí své potomky do dětské herny Pohoda. „A hernu, tu uděláte dětem kde? Kam si budou chodit hrát? To myslíte vážně?“ reagovaly. Herna s kavárnou má podle provozovatelky Veroniky Šmídové smlouvu do konce roku. Letos v květnu je v Bezruči na programu koncert Heleny Vondráčkové.