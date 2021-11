Muž se ženou se minulý víkend dostali na pozemek rodinného domu v Třinci a po neúspěšném pokusu překonat hlavní a garážové dveře poškodili skleněnou výplň francouzského okna.

Tím se jim podařilo do domu vniknout a rozlhíželi se, co by se jim tak mohlo hodit. Narazili v domě na několik různých věcí, například starý čínský porcelán nebo sběratelské předměty s hudební tématikou.

Byli však vyrušeni příbuznou majitele domu a z místa utekli. Díky přesnému popisu pachatelů se však přivolané policejní hlídce podařilo muže v krátkém čase zadržet nedaleko místa činu i s několika odcizenými věcmi a na základě zjištěných skutečností a operativní činnosti kriminalistů byla následující den zadržena i podezřelá žena.

„Dalším prověřováním kriminalisté zjistili, že pachatelům nebyl dům zcela neznámý. Tímto jednáním obviněné osoby způsobily celkovou škodu převyšující 28 tisíc korun a za uvedené skutky jim hrozí trest odnětí svobody až na tři léta,“ uvedla Kateřina Kubzová z Policie ČR.