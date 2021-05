Z mostu po patáliích s opravou už se dá dojet i do Frýdlantu nad Ostravicí

Už měl být dávno hotový, ale řidiči mířící z Frýdku-Místku a z Ostravice do Frýdlantu se dostanou do města ze čtyřproudové silnice až nyní. V sobotu stavbaři otevřeli průjezd do města a most je tak kompletně průjezdný.

Oprava mostu se dlouho táhla. | Foto: MěÚ Frýdlant nad Ostravicí

Koncem března loňského roku začala demolice mostu a následně jeho stavba nad železnicí a čtyřproudovou silnicí na příjezdu do Frýdlantu nad Ostravicí. OBRAZEM: Rytíři, koně a kamery. Filmaři natáčeli na Hukvaldech Přečíst článek › Původní plán otevření loni v září však nevyšel. Ukázalo se, že vlivem nepříznivého počasí poklesla jedna část mostní konstrukce o devět centimetrů a nenavazovala tak na silnici. Investor – Moravskoslezský kraj – žádal stavební firmu o demolici a stavbu nového mostu, nakonec se došlo ke kompromisnímu řešení. Odbouraly se jen okrajové části, středová zůstala a konstrukce se výškově upravila. Znamenalo to ale měsíce zpoždění.