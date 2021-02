Jak byste jako starosta popsal, charakterizoval obec Pržno?

Já vnímám Pržno jako malou, ale moderní obec, ze které je to kousek do lesů a hor, ale také do města. Pravda, občas si nás pletou s Pražmem.

Je Pržno něčím výjimečné či originální v porovnání s jeho okolím?

Nemyslím si, že jsme nějak výjimeční. Možná jen tím, že jsme skutečně malinkatí a obec můžeme obejít za dvě až tři hodiny. Na druhou stranu máme právě díky naší velikosti velkou hustotu obyvatelstva, možná největší z Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy. Výjimeční jsme asi tím, že se v obci nachází sociální zařízení Moravskoslezského kraje Náš svět. V tomto zařízení je pečováno o přibližně 130 osob a obec vykonává asi polovině obyvatel opatrovníka. A to je výjimečné.

A jak se v Pržně žije místním obyvatelům? Co hlavně oceňují a co jim na druhou stranu naopak chybí?

Obyvatelům se zde může žít dobře. Prostředí příjemné, všude blízko a rychle. Dopravní obsluha skvělá, máme školu do 5. třídy i školku, poštu, obchod, hospody, sportoviště, kostel, hasičárnu, a dokonce i muzeum panenek. Zatím. A co oceňují? To byste se musel zeptat zejména obyvatel samotných. Určitě nám chybí kanalizace, ale pracujeme na tom. Možná nám chybí lépe se znát a mít k sobě blíž. Ale to je asi stejné všude, nedělám si iluze.

Když byste měl někoho pozvat do Pržna, proč by tady měl zavítat? Co hlavně může tato obec návštěvníkům nabídnout?

Obec znají mnozí cykloturisté, neboť zejména v současné „Covid éře“ se daří domácí cykloturistice a obcí prochází cyklostezka. Řada turistů se zde zastavuje občerstvit (pokud netrvá omezení). Máme zde vyhledávanou pizzerii NAHŘIŠTI a také třeba loni hodně vyhledávané sportoviště. V dobách před Covidem jsme zvali okolí na řadu kulturních open air akcí.

Momentálně se prakticky celý svět potýká s pandemií koronaviru. Jak s touto nákazou bojujete v Pržně?

Přes počáteční šití roušek za podpory dobrovolnic a související distribucí dům od domu, jsme zvolna přešli do trvalého režimu COVID. Děláme, co můžeme nebo musíme. Příležitostně poskytujeme pomoc tam, kde je o ni zájem. U nás jsou lidé ale hodně soběstační. Bojujeme tak jako všude jinde, dezinfikujeme, uklízíme a snažíme se dodržovat pravidla, informuje veřejnost o zásadních věcech. Už se nejedná o kvanta covid informací, neboť jsou jich všichni přehlceni.

Jaké jsou plány Pržna dál do budoucnosti? Chystají se v něm nějaké významnější investice?

Plány jsou. Připravujeme rekonstrukci prodejny potravin, stavíme bytový dům, chystáme rekonstrukci veřejného osvětlení, nebo mostku. Připravujeme výstavbu dalších sportovišť a dětských koutků, volnočasových prostor, nebo také zázemí pro sportovce a návštěvníky sportoviště. Připravujeme obnovu požární nádrže, kterou chceme přebudovat na příjemné prostředí s volnočasovými aktivitami. Rádi bychom se zbavili nevzhledného objektu bývalého kravína. A nakonec připravujeme výstavbu kanalizace.