Frýdek-Místek - Velmi nepříjemné překvapení, znechucení, obavy. Takovéto reakce vzbuzuje „vánoční dáreček“, který do Moravskoslezského kraje nečekaně poslalo ministerstvo dopravy. Nevítaným prezentem není nic menšího, než zavedení dálničních poplatků na silnicích R 56mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem a na trase R 48mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Obě silnice budou zpoplatněny pro všechna motorová vozidla od Novéhoroku.

Ilustrační foto

Starostové obcí podél obou silnic se nyní obávají, že tisíce řidičů bez dálničních známek začne opět jezdit po „starých cestách“ vedoucích většinou přes centra jejich obcí, čímž se značně zhorší bezpečnost. Zásadní změnu s nimi navíc prý nikdo neprojednal a dověděli se o ní teprve v těchto dnech od novinářů.

Starostové se bojí o bezpečnost

„Když bude R 56 zpoplatněna, pak bylo veškeré úsilí odvést dopravu z center okolních obcí naprosto zbytečné. Řidiči bez dálničních známek přirozeně začnou jezdit po staré cestě přes obce. Ta ale naprosto není připravena zničehonic pojmout takový provoz. Zhorší se tím samozřejmě nejen životní prostředí v obcích, ale hlavně také bezpečností rizika,“ konstatoval starosta Žabně Vítězslav Klega (SN 1). „Je to pro nás velké překvapení, nikdo s námi nic neprojednal. Ministerstvo navíc slibovalo, že dokud tyto silnice nebudou mít návaznost na ostatní dálniční síť, zpoplatněny nebudou,“ dodal starosta.

Boj za obchvat byl prý zbytečný

Za výstavbu obchvatu mnoho let bojovaly i obce na trase mezi Frýdkem-Místkem a Českým Těšínem. Po výstavbě jednotlivých úseků silnice R 48 v letech 2004 – 2007 si obyvatelé okolních obcí výrazně oddechli. - více ZDE

Nyní se bojí, že se dopravní situace opět vrátí do původních kolejí. „Zavedení poplatků je ze strany ministerstva absolutní nehoráznost a arogance. Nejsem radikálním odpůrcem poplatků na R 48, ale jejich zavedení musí mít nějaký smysl. Když ale silnice není napojena na dálniční síť, zavedení poplatků dopravu stáhne zpět do obce,“ řekl starosta Horních Tošanovic Petr Martiňák (SN 1). „Oznámit takovou změnu dva týdny před zavedením poplatků je neuvěřitelná nehoráznost a jenom to potvrzuje neschopnost úředníků na ministerstvu dopravy,“ zlobil se Petr Martiňák.

Ministerstvo: Poplatky rozhodně budou

„Záměr zpoplatnit obě silnice jsme avizovali už před časem. Napojení těchto komunikací na dálnici D 47 má proběhnout během příštího roku. Vyhláška o poplatcích se však novelizuje vždy jedenkrát za rok k 1. lednu,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka. „Změnu jsme projednali s krajským úřadem. Ten byl sice proti zavedení poplatků, nicméně konečné rozhodnutí je v kompetenci ministerstva dopravy,“ vyjádřil se mluvčí. „Argumenty o zhoršení dopravní situace v obcích podél zpoplatňovaných tras padají vždycky na všech místech v republice, nikdy se ale žádné takovéto černé obavy nenaplnily,“ podotkl Karel Hanzelka. Dodal, že poplatky zavedeny budou a ministerstvo zatím rozhodně o žádné jiné variantě neuvažuje. „Investice do výstavby dálniční sítě v Moravskoslezském kraji byly v posledních několika letech nejvyšší v republice. Současná politika ministerstva dopravy navíc směřuje k tomu, aby bylo udělováno co nejméně výjimek,“ vysvětlil mluvčí. Starostové zdejších obcí se však právě v tomto cítí být znevýhodněni, protože například dálnice D 1 v úseku vedoucím okolo Brna také není zpoplatněna. „Ministerstvo měří různým metrem. Asi jsme příliš daleko od Prahy,“ podotkl starosta Petr Martiňák.