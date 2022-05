I starou Werk Arenu, respektive tamní lokalitu, ale čeká moderní budoucnost. Alespoň v to v Třinci všichni doufají. Za 1,6 miliardy korun by se mohla změnit v moderní inovační výzkumné centrum.

„Na místě, které zažívalo velké úspěchy třineckých hokejistů, by mohl vzniknout projekt, který zvýší prestiž města a nabídne nová pracovní místa, třeba i pro špičkové vědecké kapacity z celé republiky,“ popsala primátorka Třince Věra Palkovská.

CirkArena je jedním ze 13 schválených strategických projektů fondu Spravedlivé transformace pro Moravskoslezský kraj, který využije celkem 19 miliard evropských peněz. Zda však moderní vědecké pracoviště v Třinci vznikne, není v tuto chvíli ještě zcela jisté. Zatím se projekt o financování teprve uchází a faktický příjem žádostí začne až v září.

Zapojí se VŠB-TUO, ČVUT i Němci

V ideálním případě by v 1. pololetí roku 2023 mohlo dojít k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele, v roce 2025 by začala realizace a koncem roku 2029 by skončila pilotní fáze.

„Centrum se bude zaměřovat na výzkum a vývoj v oblasti cirkulární ekonomiky, proto má v názvu slovo Cirk,“ vysvětlil David Sventek, předseda správní rady společnosti BeePartner, která přípravy projektu koordinuje.

Činnost centra by měla spočívat v opětovném využívání bioodpadů, stavebních a průmyslových odpadů. „Plánujeme, že samotný objekt bývalého stadionu by se mohl stát příkladem recyklace konkrétních stavebních materiálů,“ dodal David Sventek jak se s objektem staré Werk Areny v rámci projektu počítá.

„Občané města se nás často ptali, co bude s nevyužívanou halou. Nyní máme příležitost vytvořit v Třinci celorepublikové centrum cirkulární ekonomiky,“ těší primátorku Palkovskou.

Nositelem projektu třinecké CirkAreny je výzkumná organizace MMV, zapojena má být i VŠB-TU Ostrava, ČVUT Praha, VUT v Brně, ale i největší německá výzkumná organizace Fraunhofer Institut.

Takto má vypadat lokalita staré Werk Areny. CirkArena má být novým centrem cirkulární ekonomiky. Vizualizace: Magistrát města Třince