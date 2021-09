"Cílem je zefektivnění využívání parkovacích míst, resp. reakce na zvyšující se poptávku po krátkodobém stání a častější obměně parkovacích vozidel v centru města,“ uvedl k novému nařízení města náměstek primátorky Ivo Kaleta. Novinka se v první fázi týká náměstí T. G. Masaryka a přilehlých částí ulic Palackého a Komenského a náměstí Míru.

Již brzy tak bude na uvedených místech odstavení (zaparkování) vozidla zpoplatněno částkou 20 korun za každou započatou hodinu, přičemž první půlhodina bude zdarma. Tato pravidla budou platit od pondělí do pátku v čase od 08:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 08:00 do 12:00 hodin.

V neděli a ve dnech státních svátků se parkovné neplatí. Všechny úseky vymezené oblasti tvoří jednu zónu a po úhradě na zvolenou dobu lze bezplatně „přeparkovávat“. Celkové investiční náklady pro tuto fázi zefektivnění systému parkování, kdy dlouhodobé stání bude zpoplatněno a mělo by tak docházet k častější obměně parkujících vozidel, činí 1,3 mil. korun.

Progresivní možnosti platby

Poplatek bude možné uhradit v hotovosti, přes mobilní aplikaci nebo platební kartou. „Platba parkovného by neměla občany nadměrně časově zatěžovat. Proto bude možné platit online odkudkoliv i přes mobilní aplikaci a využívat pro úhradu i různé slevové či věrnostní programy,“ informovala Miriam Hronovská, vedoucí odboru dopravy.

V aplikacích pro mobilní platby za parkovné MPLA si mohou řidiči vybrat z celé řady platebních možností – k dispozici jsou VISA, Mastercard, American Express, CCS, AXIGON (Shell, EuroOil), Twisto Pay nebo MPLA virtuální karta s možností například parkovat na fakturu. Pro rychlé jednorázové platby jsou dále k dispozici platby skrze Google Pay nebo Apple Pay. Pro uživatele, kteří budou platit jednorázově a bez registrace, je optimální nástroj webová aplikace dostupná na webové stránce http://mpla.io/, která se například na každém mobilu otevře po naskenování QR kódu na parkovacím automatu. Pro uživatele preferující maximální komfort při opakovaných platbách doporučujeme stáhnout si aplikaci MPLA.IO z App Store nebo Google Play.