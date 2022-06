„Máme dobrou komunitu, odehrává se u nás spousta různých akcí,“ reagoval na zisk druhého místa v krajské soutěži vesnic starosta David Hejneš. Žabeň se do ní přihlásila už sedmkrát – třikrát skončila druhá, dvakrát třetí a obdržela i Bílou stuhu za práci s mládeží spojenou s dotací 600 tisíc korun. Letos ji ocenili porota ocenila za dlouhodobou péči o zeleň.

Úspěch! Žabeň z Frýdecko-Místecka je druhou vesnicí roku v celém kraji

„V roce 2019 nám zemědělci postříkali hnojivem prostor, kde jsme chtěli přivítat komisi z kraje. A dnes tady máme místo pole dětské hřiště, workoutové cvičiště a plácek pro petanque,“ líčily místní maminky, které se vracely z knihovny za restaurací U Čápa. Nový prostor pro hry i pohyb vybudovali v obci právě tady.

Žabeň získala název od hojného výskytu žab, které podle usedlíků jsou ostatně stále slyšet. „Daří se jim i díky zeleni, které si vážíme a rozšiřujeme ji. V poslední době se vysadilo devět alejí ovocných stromů, rozbili jsme velké pásy polí, další výsadbu a parčíky máme před školou, u obchodu i kaple,“ poznamenal starosta David Hejneš.

Dokumentuje život v Žabni. Při focení venku někdy vadí husté dráty

Žabeňští poukazují na to, že jsou sice obklopeni ze všech stran průmyslovými areály, ale zdejší parcely přitahují další a další nové sousedy. „Není to jako vedle ve Sviadnově, ale také u nás už uvažujeme, do kdy to bude únosné. Lidem se tu líbí, vesnice leží mezi dvěma velkými městy,“ líčili místní v hostinci.

Ve škole naopak třídní prvňáčků upozornila na budování nové tělocvičné haly a mateřské školky. Jde o investici za šedesát milionů. Hotová je čistička odpadních vod, po rekonstrukci má budova areálu Nové Visalaje, kdy původní chatku z Visalají v Beskydech nahradila moderní funkční dřevostavba.

Žabeň, obec nedaleko Beskyd s malým hradem i kusem pralesa

„Visalaje máme na hasičském hřišti, kde se pořádá většina akcí pro veřejnost. Probíhají tady setkání obcí, které mají v názvu žáby, a v září se uskuteční Benátská noc spojená s Dnem regionu Slezská brána a Olešná, jehož součástí bude i recesistická soutěž Den horníka,“ vyjmenoval starosta. Nezakrýval hrdost, že Žabeň byla dříve vesnicí s horníky a v dobývacím prostoru.

„Pořád se snažíme ctít havířskou historii naší obce, chceme, aby i děti a návštěvníci věděli, že se tu více než půlstoletí těžilo nejkvalinější antracitové černé uhlí,“ dodal David Hejneš.

Těžní věž – chráněná technická památka – zůstala stát kousek na jihu ve Sviadnově. Žabeňští nicméně nevylučují, že si na svém území nějakou památku na horníky pořídí.Vesnice roku Moravskoslezského kraje se vybírala po dvouleté koronavirové pauze. Zlatou stuhu a právo užívat titul Vesnice roku obdržela Závada na Opavsku.