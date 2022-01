„Podle úvodních informací byla nehoda natolik závažná, že slečna dokonce na malou chvíli upadla po nárazu na zem do šoku. Když jsme k ní dorazili, už s námi komunikovala a stěžovala si na brnění v horních končetinách,“ popsal situaci Antonín Paločko, zasahující člen Horské služby Beskydy.

Podle toho, jak dívka popsala její stav, měli záchranáři podezření na vážný úraz v oblasti páteře. „Vše jsme ihned konzultovali se Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje. Pracovníci jejich dispečinku se pak rozhodli, že k nám vyšlou vzhledem k okolnostem vrtulník. Zároveň na Kohútku vyrazil i sanitní vůz,“ uvedl Antonín Paločko.

Po příletu si zraněnou snowboardistku převzal lékař Letecké záchranné služby z Ostravy.

„Poté, co vyhodnotil její zdravotní stav, došel k závěru, že transport vrtulníkem není zapotřebí. Naši záchranáři dívku pak zafixovali do vakuové matrace a předali jí posádce sanitního vozu,“ doplnil Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy s tím, že sanitka slečnu následně odvezla k dalšímu ošetření do nemocnice ve Vsetíně.