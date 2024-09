Zásahová vozidla ZZS MSK jsou vybavována nouzovou zásobou zdravotnického materiálu a léčiv, tak, aby v případě uvíznutí posádky v postižené oblasti, mohla déle době plnohodnotně pokračovat v poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům. K okamžitému zásahu na území kraje je připraven také Tým pro specializované činnosti se speciálním velkokapacitním vozidlem Volvo. Tato skupina je schopna zajistit ošetření, uložení, nebo transport, většímu množství osob.

Výjezdové základny, které jsou v potencionálně ohrožených lokalitách, přijaly protipovodňová opaření, včetně přesunu materiálu do bezpečných prostor. Stejně tak jsou zajištěna nouzová místa k parkování a stání sanitních vozidel i zázemí jejich posádek. Pro případ výpadků elektrické energie má organizace pro zajištění provozu k dispozici mobilní elektrocentrály.

Přijata byla rovněž personální a pohotovostní opatření tak, aby byly plně k dispozici všechny zásahové vozy i v případě, kdy by z důvodu povodňové situace nemohli do plánované směny někteří záchranáři nastoupit. Během příštích desítek hodin je rovněž zajištěno maximální personální obsazení krajského zdravotnického operačního střediska. Pracoviště je připraveno zvládnout i zvýšený provoz tísňových linek, stejně jako možné obtíže s vysíláním posádek a jejich řízením v povodní postižených místech.

Pro potencionálně rizikové oblasti kraje jsou zásahovým vozidlům stanoveny záložní příjezdové trasy do obcí, pokud by došlo k zaplavení standardně využívaných silnic. Stejně tak je počítáno se zastupitelností posádek ZZS a vzájemnou spoluprací, a to nejen v rovině jednotlivých okresů, ale celého kraje.