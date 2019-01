MOSTY U JABLUNKOVA - Frýdecko-místecké územní středisko záchranné služby chce zřídit novou stanici v Mostech u Jablunkova. Díky ní by se výrazně zkrátila příjezdová doba k pacientům na Jablunkovsku. Záchranáři k nim totiž vyjíždějí až z Třince.

Budova pošty v Mostech u Jablunkova. | Foto: DENÍK/Marek Cholewa

Záchranáři v posledních týdnech prověřovali podmínky v bývalé prodejně obuvi v budově mostecké pošty, jejíž prostory se uvolnily 1. července. I když obci své stanovisko teprve sdělí, pravděpodobně zde nová stanice vzniknout nemůže.

Nesplňuje totiž hygienické limity. „Ty normy jsou velmi přísné, pokud nejsou splněny, nemůžeme se tam nastěhovat. Potřebovali bychom například dvě samostatné garáže pro vozy nebo speciální čistící místnost. Zatím se nám však takové prostory bohužel nepodařilo najít,“ řekl redakci ředitel frýdecko-místeckého střediska Radim Knopp.

Prostory nevyhovují svou rozlohou, opravy by si navíc vyžádaly nemalé investice. Záchranáři zatím vyjíždějí k pacientům až z Třince. Patnáctiminutový limit je tak pro ně často neřešitelný problém. „Pokud vyjíždíme do těch opravdu periferních obcí jako Horní Lomná nebo Hrčava, tak se obávám, že to za těch patnáct minut nejsme schopni zvládnou. Zvlášť v zimě. To se dá zvládnout vrtulníkem, ale ne po silnici,“ poznamenal Radim Knopp. Mezi obyvateli obcí přitom koluje informace, že v souvislosti s pozdním příjezdem sanitky zemřeli na Jablunkovsku dva lidé. Knopp to však nepotvrdil. „O takových úmrtích nejsem informován,“ řekl Deníku.

Vedení Mostů před časem se záměrem předběžně souhlasilo, avšak předpokládalo, že se žádné větší problémy neobjeví. „V budově pošty by klidně mohli být už od 1. srpna,“ uvedla před časem na adresu záchranářů místostarostka Vanda Waclavková (KDU-ČSL). Podle Radima Knoppa je předčasné hovořit o tom, kdy stanice na Jablunkovsku vznikne. Vše by ale mohl urychlit připravovaný zákon o zdravotnických službách, který má čtvrthodinovou dojezdovou dobu k pacientům bez výjimky vyžadovat.