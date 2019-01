Frýdek-Místek - Brány Gymnázia Petra Bezruče byly včera otevřeny až do pozdního odpoledne. Frýdecko-místeckou střední školu si totiž mohli prohlédnout žáci, kteří se rozhodují o budoucím studiu.

Fyzika v praxi. | Foto: Deník/Patrik Rymel

„Zatím přesně nevím, co chci, ale rád bych šel na gymnázium. Tady se mi zatím líbí," zhodnotil krátce po začátku dvanáctiletý Jakub Laník z Fryčovic, jeden z prvních návštěvníků dne otevřených dveří.

Učitelé i studenti představili školu po všech stránkách. „Po vstupu do školy žáci přijdou do auly, kde dostanou všeobecné informace o přijímacím řízení kdy se uskuteční zkoušky, jak si podat přihlášku nebo jaké mají možnosti. Díky prezentaci uvidí, co je na škole čeká," řekla ředitelka šestiletého gymnázia Olga Onderková.

Poté se návštěvníků ujaly průvodkyně, které je dovedly do tříd, kde studenti představovali jednotlivé vyučované předměty. „Nacvičili si různé scénky a ukázky pokusů ať už chemických, fyzikálních nebo biologických," doplnila Olga Onderková s tím, že vyučující češtiny a matematiky si pro žáky základních škol přichystali ukázku cvičných přijímacích testů. Ty rozhodující budou uchazeči vyplňovat v pondělí 18. dubna.