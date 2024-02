Úspěch Lískovce? Žádná náhoda

„Nemyslím si, že bychom měli chytřejší a nadanější děti než jinde. Je to o učitelích a kolektivu, který na naší škole máme. A určitě je to i dílo mého předchůdce Jana Petra, který už bohužel není mezi námi,“ jmenuje ředitel lískovecké základky Libor Kvapil.

Škola se u dětí snaží rozvíjet jejich talent, ale zároveň klade důraz na to, aby měly všechny šanci a pedagog se každému věnoval individuálně, podle jeho potřeb. „Naším cílem není rozšiřovat množství poznatků, nýbrž jít spíš do hloubky. Diferencovat učivo a hodinu obohacovat, aby žáky motivovala. K tomu využíváme i formativní hodnocení,“ popisuje ředitel. Ve značné míře využívá škola také dělené hodiny matematiky i českého jazyka - při učení v menším kolektivu totiž děti dosahují individuální pokrok.

Za úspěšným zvládáním přijímacích testů je podle Libora Kvapila volba efektivních učebních strategií. "Vloni jsme obdrželi výsledky studie, do níž Česká školní inspekce vybrala čtyřiatřicet škol z republiky včetně víceletých gymnázií, a lískovecká škola skončila v hodnocení z matematiky na třetím místě a v přírodních vědách obsadila šesté místo,“ pochlubil se.

Nejedná se o náhodný výsledek, protože v Národním testování SCIO, kterého se každoročně účastní patnáct tisíc žáků, jsou deváťáci z Lískovce hodnoceni zpravidla lépe než osmdesát procent ostatních dětí.

„Naši deváťáci jsou na tom lépe díky vědomostem, které nabírali už od prvního stupně. Za zmínku stojí, že při vyučování matematiky využíváme konstruktivistický přístup,“ zmínil Libor Kvapil.

ZŠ a MŠ Lískovec navštěvuje 220 dětí, přičemž v devítce jich je 28. Jak se budoucí absolventi na přijímačky připravují?

„Dělám si některé testy nanečisto. Koukám se hodně do sešitů a na všechny věci, které Cermat dává na stránky. Zkouším si přijímačky z minulých let. Máme učebnice, tam se dívám na testy k přijímačkám, využívám i zápisy, co mám v sešitě.“

„Já dělávám testy. Každý den se učím, snažím se projíždět cvičení, která by mohla být na přijímačkách“

První řádný termín přijímacích zkoušek je vypsán na pátek 12. dubna, druhý na pondělí 15. dubna a náhradní budou v pondělí 29. a v úterý 30. dubna.

Škola se sice administrativně nachází ve Frýdku-Místku, ale stojí už v jeho venkovské části, vzdálené asi tři kilometry od posledního sídliště. „V okolí je docela velká konkurence kvalitních škol. Nám se ovšem daří získávat nové žáky,“ dodal ředitel Libor Kvapil.

Nejúspěšnější základní školy v okrese Frýdek-Místek při přijímačkách žáků na střední školu

Matematika

1. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 – 56,4%

2. Galileo School - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. – 56 %

3. ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o. - 50 %

4. Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace – 47,37 %

5. Polská základní škola - Polska Szkola Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryne, příspěvková organizace – 46,46 %

Český jazyk

1. Galileo School - bilingvní mateřská škola a základní škola, s.r.o. – 66,35 %

2. Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 – 61,68 %

3. Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem – 60,25 %

4. ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o. – 60,10 %

5. Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace – 59,84 %