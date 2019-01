Frýdek-Místek – Předpověď počasí slibuje sněhové přeháňky a noční mrazíky. Zimní údržbu silnic ve Frýdku-Místku zajišťují silničáři ze Správy silnic Moravskoslezského kraje a zaměstnanci městské společnosti TS a.s.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Zimní údržbu komunikací ve vlastnictví města zajišťují zaměstnanci TS a.s. Jedná se o 352 kilometrů místních komunikací, patřících do správy Statutárního města Frýdek-Místek a přilehlých obcí jako jsou Lískovec, Baranovice, Gajerovice, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky a Bahno. Ve městě jsou ale také silnice, které nepatří městu, jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo státu a jejich údržbu provádí Správa silnic MS kraje.

Krajské silnice – Bruzovská, Lískovecká, Revoluční, J.Opletala, 17.listopadu, Ostravská, Na Vyhlídce, Staroměstská a Slezská. Silnice ve vlastnictví státu – Hlavní, Příborská a Beskydská. Tyto silnice nejsou ve vlastnictví města a nespadají pod zimní údržbu technických služeb, jejich údržbu zajišťuje Správa silnic MS kraje.

„Na zimní údržbu jsme pečlivě připraveni, máme dostatečné množství inertního posypového materiálu a posypové soli. Z hlediska vozového parku jsou nachystány všechny potřebné mechanismy, od sypačů s pluhy, přes traktory s radlicemi až po multikary s radlicemi a sypacím zařízením. Podepsány máme také smlouvy s dodavateli na mechanické odklízení sněhu, čímž je zajištěn potřebný počet mechanizace. Nepodcenili jsme ani personální připravenost, mezi vedoucí provozů a mistry byly rozděleny dispečerské služby,“ uvedl ředitel TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že v případě jakýchkoliv nepředvídatelných událostí mohou občané kontaktovat dispečink zimní údržby (558 432 649), který je k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně.

Zimní údržba je prováděna podle operačního plánu schváleného magistrátem města, který mimo jiné stanovuje pořadí důležitosti komunikací. Vozovky jsou rozděleny do čtyř kategorií. Jako první jsou ošetřovány komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace. Podobně to je i s chodníky, které jsou taktéž rozděleny do čtyř pořadí důležitosti, a to podle frekvence chodců a umístění úřadů, zdravotnických zařízení, školských zařízení, nádraží a podobně.

Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích silnic, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky.