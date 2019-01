Region - Celoroční práci nejen zahrádkářů mohou lidé obdivovat o víkendu v Bruzovicích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Janeček

Výstava ovoce, zeleniny a květin tento rok kromě soutěže o jablko roku nabídne nově soutěž o nejlepší štrúdl. Pořadatelé vystavovatele vyzývají, aby své exponáty přinášeli v sobotu 19. září v době od 8 do 10 hodin na obecní úřad, kde se výstava koná. Sobotní zahájení výstavy je naplánováno na 15 hodin, lidé mohou produkty obdivovat do 18 hodin. V neděli bude výstava přístupná od devíti do sedmnácti hodin.

Stejné jméno nese také víkendová akce v třineckých Neborech. Pořadatelská základní organizace Českého zahrádkářského svazu láká na domácí kuchyni, tombolu a prodej zahradnického a okrasného materiálu. Návštěvníci mohou výstavu v budově svazu navštěvovat od 9 do 18 hodin.

Už v pátek 18. září začínají zahrádkáři vystavovat také ve Vendryni. Příchozí si mohou od 9 hodin zakoupit výpěstky, hnojiva nebo chryzantémy. Organizátoři slibují také poradenskou službu a bohaté domácí občerstvení. Dům zahrádkářů výstavu hostí do neděle, a to do 17 hodin.