Lidé si mohli nechat zdarma a v soukromí vyšetřit znaménka. K dispozici měli tři provizorní ordinace kožních lékařů.

„Zájem veřejnosti byl obrovský, ordinace otevíraly v deset hodin, ale někteří zájemci, čekali na náměstí už hodinu předem,“ uvedl Eduard Kopl z České průmyslové zdravotní pojišťovny, která akci pořádá.

Pro návštěvníky je přínosem, že nemusí s obavami čekat ve stísněných prostorách ordinací v nemocničních zařízeních, ale lékaři dorazí přímo za nimi do jejich města. Jednou z kožních lékařek, která se na projektu podílí od samého počátku je Sylva Zajícová. „Jen během půlhodiny, co jsme otevřeli, jsem odhalila u pacienta bazaliom, to je důvod, proč má tato akce smysl,“ uvedla.

Preventivní zdravotní akce Spolu proti melanomu se uskuteční ještě v dalších městech v regionu, poslední zastávky budou 5. června v Třinci a 6. června v Ostravě.