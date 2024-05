Zájezd z Horních Tošanovic na Slovensko

Obyvatelé Horních Tošanovic se mohou ještě stále hlásit na zájezd k našim sousedům na Slovensko, které pro ně obec pořádá, a to do 10. května. Zájezd, jehož cena činí 300 Kč (děti do 15 let 100 Kč), se uskuteční v sobotu 25. května.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv města