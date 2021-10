„Ve Frýdku-Místku výrazně vzrůstá počet obyvatel, stejně tak i počet ekonomických subjektů. To se rovněž projevuje na v regionu nejvyšším počtu dokončených bytů v přepočtu na tisíc obyvatel. Firmy ve městě nabízejí v rámci Moravskoslezského kraje vysoké mzdy. Radnice věnuje nadprůměrný podíl výdajů na veřejnou dopravu a také na sociální péči,“ uvedl náměstek primátora pro ekonomický rozvoj, podnikání a územní plánování Jakub Míček (ANO 2011).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.