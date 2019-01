Frýdek-Místek - Sedmatřicetiletá Iveta Šebestová patří k lidem, kteří své zájmy musí kvůli vytíženosti v práci oželet.

Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

„Na koníčky nemám vůbec čas. Když jsem byla mladší, měla jsem koníčky chodila jsem hodně na kolo, zajímal mě sport, a to aktivně i pasivně, chodila jsem do kina, do divadla, četla jsem knihy. Teď už to kvůli práci nejde. Přijdu domů, lehnu a spím," řekla Deníku Iveta Šebestová. „Dneska je taková doba. Dřív jsem měla i tři práce. Teď mám jednu, ale jsem tam pořád," poznamenala.

Za geocachingem vyráží do Beskyd

To Gabriela Šupáková z Bašky jeden koníček má je jím stále populárnější geocaching. Jde o hru na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky, které se říká keš, o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice.

„Je to časově náročné, ale pořád je to zvládnutelné," říká Gabriela Šupáková o své zálibě.

Vysvětlila, že pokud člověk najde keše ve svém nejbližším okolí, musí se pak vydávat na stále delší trasy. „Teď už jezdím dál a dál, což momentálně znamená do Beskyd," naznačila žena, jež se geocachingu věnuje také o dovolených.

Její manžel Josef Šupák rád rybaří. „Člověk to musí přizpůsobit práci a rodině. Už to není tak, jak to bývalo zamlada, ale dá se říct, že stále je to zhruba šestihodinový výlet k vodě. Když jdu rybařit o půl páté ráno, jsem u vody tak do desíti, do jedenácti hodin," shrnul Josef Šupák.

Dvaatřicetiletá Olga Kaňoková z Frýdku-Místku to má jinak. „Já osobně nemám čas na nic. Chodím do práce a musím se starat o děti. Když byl člověk mladý, žil aktivně, ale teď už koníčky nemám. Ale není mi to líto. Děti totiž koníčky mají," poznamenala Olga Kaňoková. „Já jsem v důchodu. Ráda chodím pěšky do lesa, za Olešnou, na Čupek. Někdy si zajedu na Ondřejník vlekem," řekla ke svým zálibám 63letá důchodkyně Šárka. Procházky každému doporučuje.

„Je to finančně nenáročný koníček. Vlastně ten nejlevnější. Stačí, pokud mi slouží nohy," usmála se žena z Frýdku-Místku.

A proč často vyráží do přírody? „Tady ve městě je strašně moc aut a velký hluk, a já potřebuji ticho. Mám ještě jednu zálibu ráda si čtu. To je také příjemné. Ale ty výlety za tichem a klidem potřebuju. A co se tak koukám kolem sebe, nejsem jediná," pravila důchodkyně.