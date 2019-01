Hnojník – Zámek v Hnojníku chce ve skutečnosti koupit ostravská firma Copersa corporation. Hovoří se sice o tom, že o památku má zájem Španěl Restituto Perea Ruiz, ten však v této firmě figuruje už jen jako prokurista. Jako jednatel a společník zde skončil počátkem letošního roku.

Památkově chráněný zámek v Hnojníku nejspíš koupí firma, která patří ženě z Andorrského knížectví. | Foto: Deník/Marek Cholewa

Jedinou majitelkou firmy se před dvěma měsíci stala jeho 27letá dcera Silvia de Los Angeles Perea Carvajal, která podle obchodního rejstříku žije v Andorrském knížectví.

Více k tématu si přečtěte v souvisejících článcích

Firma Copersa corporation vznikla loni v srpnu a původně sídlila v Hlučíně. V listopadu se společnost, která se zabývá pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, stěhovala do Moravské Ostravy. Nyní zámek kupuje od důchodkyně Jaroslavy Krejčí. „Nevím to přesně, ale smlouva o budoucí kupní smlouvě hovoří tuším o březnu,“ řekla redakci architektka Barbara Potysz, která se Španělem spolupracuje.

Doprovázela ho například při jeho nedávné cestě na úřad do Třince, kde představil své plány. - více ZDE

Španěl bude mít rozhodující slovo

Potysz totiž zdůrazňuje, že právě 60letý Restituto Perea Ruiz bude mít k zámku rozhodující slovo. „Jak sám říká, chce zámek pro sebe, což ovšem neznamená, že bude „zabedněn“ a pro nikoho nepřístupný. Majitel již nyní počítá s různými akcemi pro veřejnost – něco jako zahradní slavnosti a podobně, uvažuje se i s využitím kupříkladu pro svatby,“ uvedla Potysz. Dodala, že případné jiné využití budoucí majitel zatím nepředpokládá, nicméně ani nevylučuje.

Za jak dlouho lze zvládnout opravy? Neví to nikdo

Potysz říká, že Restituto Perea Ruiz počítá s tím, že půjde o investici na několik let. „Pochopitelně, pan majitel není ve stavitelství nováček,“ uvedla s tím, že přesnou představu, za jak dlouho se dá oprava zámku zvládnout, nemá podle jejího názoru nikdo.

„Vzhledem k našemu stavebnímu zákonu a k tomu, že je objekt památkově chráněný, bude pro zahájení jakýchkoli stavebních prací včetně záchranných potřeba tolika stanovisek a vyjádření, že nikdo nedokáže reálně slíbit žádný konkrétnější termín,“ konstatovala Potysz. „Což pana majitele nijak netěší, on by rád zahájil práce na opravě nejlépe ihned po uzavření kupní smlouvy,“ pravila architektka.

Naznačila, že nějaký čas zaberou průzkumné a projekční práce. „Nějakou dobu – a obávám se, že značně delší, zaberou povolení, takže odhadnout i zahájení prací je v tuto chvíli nemožné. Bude-li to možné, bude se v co nejkratší době zahajovat revitalizace zámeckého parku a demolice nevhodných vestaveb z doby, kdy zámek využíval státní statek a podobně,“ poznamenala Potysz. K tomu, zda majitel v budoucnu může žádat o dotace, uvedla: „Ano, je to možné, závisí to ovšem na využití. Dotace na kulturní památky se totiž u nás pohybují v řádu desítek, maximálně stovek tisíc, což je ve vztahu k zámku suma poněkud úsměvná.“

V České republice bývá poměrně často

Potysz říká, že dotace z evropských fondů jsou „smysluplnější“, ale pro změnu záleží na aktuálních „programech“ vypsaných Moravskoslezským krajem. „Laicky řečeno: je třeba prověřit, zda a za jakých podmínek lze vůbec o dotaci žádat a zda je reálná šance ji získat. Příprava projektu pro dotaci není jednoduchá a není zadarmo, tudíž při mizivé šanci na dotaci je nesmyslné utrácet peníze a čas na dotační žádost,“ shrnula Barbara Potysz. Právě od ní se Restituto Perea Ruiz o zámku Hnojník dozvěděl. „Ani už nevím, jak na to přišla řeč, víceméně náhodou, jak se říká: mezi řečí,“ pravila.

„Pan Restituto pobývá v České republice poměrně často, nepravidelně, podle možností svého poměrně náročného časového programu,“ doplnila Barbara Potysz.