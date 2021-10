Objekt je kulturní památkou a podle Foltýnové vycházejí památkáři majiteli maximálně vstříc. „Nemůžeme si na jejich přístup stěžovat. K souladu dochází možná i proto, že obě strany mají zájem zachovat charakter památky a jejich cíle nejsou v rozporu,“ uvedla s tím, že práce na obnově objektu potrvají zhruba pět let.

/FOTOGALERIE/ Ještě letos se opraví střecha, do které zatéká, a poškozená fasáda. V dalších letech renovace pak přijdou na řadu vnější prvky a hlavně vnitřní prostory. Takto má majitel empírového zámku v Hnojníku rozvrženu rekonstrukci ohrožené památky, která je posledních 30 let v soukromých rukou, ale neustále mění vlastníka. Především však chátrá.

