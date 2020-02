Loni těchto zaměstnaneckých výhod využilo 6104 pracovníků. Nejčastěji k rodinné rekreaci a na sportovně relaxační aktivity.

Volitelný benefit na rekreaci v místních horských střediscích využilo 2500 zaměstnanců, dalších téměř 1600 využilo příspěvek ve sportovních zařízeních na plavání, saunování, masáže a jiné sporty.

„Kolegové využili benefit také na nákup hokejové permanentky, rekondiční pobyt, několik i na divadelní předplatné. Na odloučených provozech v Ostravě, Starém Městě, Kladně a v Bohumíně zase vedou vitaminové přípravky,“ sdělil ředitel pro personalistiku a vnější vztahy Ivo Žižka. Nejvyšší volitelný benefit pro letošní rok firma v kolektivní smlouvě zvýšila o 1300 korun na maximální částku 5 tisíc korun.

„Je to vítané zpestření. S manželkou jej využíváme zejména pro rekreační účely. Loni jsme využili benefit na poznávací zájezd do Holandska, letos se chystáme do Černé Hory. Mí kolegové jej využívají převážně pro rekreaci ve Žiaru, na permanentky na hokej anebo do sportovního areálu Vitality,“ říká Miroslav Bielesz, velitel směny železárenských hasičů.

Huť každý rok organizuje spolu se zdravotní pojišťovnou ČPZP také desetidenní lázeňské pobyty, kam loni vyjelo více než 800 pracovníků hutě. Kolektivní smlouva zahrnuje i příspěvek na teplé jídlo, loni bylo vydáno 833 955 porcí.

Na ochranné nápoje pak firma vydala přes 13 milionů korun. 200 tisíc korun ještě zaplatila v mimořádně teplých letních dnech, kdy pracovníci dostali minerálky navíc, aby byl posílen jejich pitný režim.