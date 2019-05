Frýdek–Místek – V první polovině května zpravidla probíhají zápisy do státních mateřských škol a ani letos tomu nebude jinak. Přesný termín zápisu určují ředitelé školek s jejich zřizovateli.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Nárok na přijetí k předškolnímu vzdělávání do spádové školky budou mít od září všechny děti starší tří let. Zápisy do školek ve Frýdku-Místku proběhnou 13. a 14. května. Některé školky využijí pouze jeden den.