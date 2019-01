Frýdecko-místecký hokejový klub může počítat s dotací od města pro mládežnický sport. Městští zastupitelé ale na úterním jednání rozhodli, že jim prozatím pošlou jen část avizovaných peněz.

Zastupitelstvo ve Frýdku-Místku - Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Morys

Zatímco ostatní sportovní oddíly ve městě získaly dotaci na fungování mládeže tradičně ještě před koncem roku, hokejistům nebyla dotace na letošní činnost schválena. Za rozhodnutím neposkytnout peníze stály podle vedení magistrátu neurovnané finanční záležitosti uvnitř klubu.

Pokud by zastupitelé včera na mimořádném jednání neschválili přísun peněz z rozpočtu města do hokejového klubu, hrozily by mládežnickému hokeji ve Frýdku-Místku existenční problémy.

Původně náměstek primátora Pavel Machala z ČSSD na včerejším jednání navrhoval, aby klub získal pro letošek dotaci na mládež ve výši 9,5 milionu korun, tedy stejnou částku jako v minulém roce. Po dlouhé debatě ale nakonec těsnou většinou prošel návrh, že prozatím bude vyplacena jen čtvrtinová dotace, a to ve dvou splátkách. O dalším postupu by měli zastupitelé jednat na březnovém zasedání.

Do potíží se hokejový spolek dostal i kvůli soudnímu líčení se společností Pol Agro, ve kterém jde o nezaplacenou dlužnou částku ve výši 1,7 milionu korun. Krajský soud rozhodl o povinnosti hokejového klubu uhradit tuto sumu.

Rozhodnutí je nepravomocné. Hokejový spolek podal v listopadu trestní oznámení pro podezření ze zpronevěry.

Hokejový spolek musí ohledně městské dotace splnit řadu přísnějších podmínek než doposud, což by mělo zároveň ochránit dotační prostředky před případným zásahem exekutora.

„Jsou to opatření, která by měla zabránit manipulacím či pochybením, co se týče dotačních peněz,“ podotkl Pavel Machala.

Vládnoucí koalice složená z ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO se při hlasování o poskytnutí dotace neshodla, výhrady mělo hnutí ANO. Pro návrh nehlasovali ani zástupci nejsilnějšího opozičního hnutí Naše město F-M. Riziko, že exekutor zabaví finanční prostředky poskytnuté městem, podle člena Našeho města Jiřího Kajzara dle výsledků veřejnosprávní kontroly v klubu stále trvá.

V zastupitelstvu se opět přetřásala i nedávná žádost dceřiné společnosti hokejového spolku Prosport FM plus o dokrytí nákladů ve výši 2,8 milionu korun za provizorní halu. Na ploše u fotbalového stadionu v roce 2013 vyrostla provizorní hokejová hala, aby místní hokejisté měli kde trénovat, stará víceúčelová hala šla totiž na podzim 2013 k zemi a hala Polárka byla hotova až ke konci roku 2014.

Původně na to zastupitelé schválili pětimilionovou dotaci, celá provizorní hala ale vyšla dráž. Bývalý prezident hokejového klubu a donedávna člen výkonného výboru Lukáš Vích na minulém jednání zastupitelů řekl, že právě v této době vznikly ekonomické problémy hokejového klubu.

„Žádost nebyla podložena žádnými doklady, které by dokazovaly výši škody, příčinnou souvislost mezi událostí a škodou, a proto jsme advokátní kancelář vyzvali, aby žádost odůvodnila. Proto to nebylo předloženo zastupitelstvu, protože v podstatě nebylo o čem rozhodovat,“ řekla vedoucí právního odboru magistrátu Karin Kubů.

V hokejovém spolku proběhla valná hromada, na které se uskutečnila personální výměna ve výkonném výboru. Došlo k obměně poloviny jeho členů.