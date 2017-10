Zastupitelé rozhodli o prodeji nejstaršího domu ve městě

Jablunkov – V knížecím domě pocházejícím z 16. století, ve kterém žila kněžna Kateřina Sidonie i kněžna Alžběta Lukrécie, vznikne nové muzeum.

Knížecí dům.Foto: Jaromír Kahánek

„Předmětem projektu je rekonstrukce objektu na náměstí v Jablunkově, kde bude vytvořena nová pobočka příspěvkové organizace kraje Muzeum Těšínska. Expozice bude věnována Těšínskému Slezsku, jeho jihovýchodní části – Jablunkovsku a fenoménu česko-polsko-slovenského trojmezí. Konkrétně se jedná o budovu číslo popisné 150,“ řekl náměstek hejtmana kraje Jaroslav Kania.

Prodeji budovy Fabos však předcházely nemalé komplikace. Zastupitelstvo kraje sice ve čtvrtek 14. září rozhodlo o koupi nemovitosti z vlastnictví města Jablunkov, ale občané města se za oblíbenou prodejnu postavili. Prodejna Fabos se měla přestěhovat až poté, co se postaví multifunkční Jablunkovské centrum, do kterého by se přestěhovala. Na její záchranu vznikla dokonce petice, kterou podepsalo celkem 1 333 lidí.

Budovu měl kraj koupit za částku ve výši 8,62 milionu korun. „Kupní cena na pořízení nemovité věci je zahrnuta v celkových nákladech projektu a je uznatelným nákladem, to znamená, že kraj získá devadesát procent kupní ceny zpět formou dotace,“ vysvětlil Kania.

Nyní se zastupitelé Jablunkova definitivně rozhodli a budovu prodají. „Co se týče časového harmonogramu, tak po zpracování veškeré dokumentace odhadujeme, že zahájení stavby by mohlo proběhnout v roce 2019, nejpozději však 1. ledna 2021. Nyní budeme pracovat tak, abychom zahájili stavbu v roce 2019, ale některé skutečnosti nebudeme moci případně ovlivnit, jako je například výběrové řízení na zhotovitele nebo schválení projektu v rámci IROP,“ dodal Kania.