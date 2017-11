Zavedení elektrobusů v Třinci bylo oceněno

Starostka Třince dostala ocenění v soutěži o nejlepší realizovaný projekt díky zavedení elektrobusů v Třinci.

Pořízení elektrobusů do třinecké městské hromadné dopravy ocenili i odborníci v Praze.

V soutěži o nejlepší realizovaný projekt na úrovni územní samosprávy s názvem Komunální politik roku 2017 dostala starostka Třince Věra Palkovská Zvláštní cenu hodnotitelské komise právě za projekt pořízení elektrobusů pro MHD Třinec.

„Cílem soutěže, která se koná pod záštitou ministerstva pro místní rozvoj, je vyhledat, zviditelnit a ocenit inspirativní a občansky přínosné projekty realizované územními samosprávami v České republice,“ vysvětlila podstatu soutěže mluvčí Třince Šárka Szlaurová.

Výsledky soutěže Komunální politik roku byly slavnostně vyhlášeny poslední říjnový den v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v Praze.

„Mám z tohoto ocenění obrovskou radost. Zavedení elektromobility do třinecké městské hromadné dopravy je něco nového a cokoliv nového se sebou nese různé obtíže a nezřídka i prvotní nedůvěru okolí. Teprve čas ukáže, že to je cesta správným směrem. Třinec je v tomto směru průkopníkem a ocenění poroty beru spíš jako cenu za odvahu pouštět se do nových věcí. Skleněné srdíčko v dlani ztvárněné na plastice považuji za příznačné a symbolické, protože v Třinci jsme v těchto záležitostech srdcaři,“ řekla starostka Třince Věra Palkovská.

Před pár dny získala starostka Třince ocenění také za dlouhodobé obětavé pracovní úsilí a osobní iniciativu i za zásluhy o rozvoj požární bezpečnosti. Medaili Za zásluhy a bezpečnost převzala z rukou generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby.