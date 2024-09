Pravomoc stanovit výši školkovného přešla letos na zřizovatele, tedy města a obce. Ty ho ve většině případů zvedly. Dosud poplatek určovaly mateřské školy samy.

Ve větších městech, jako je Frýdek-Místek a Třinec, se nejedná o nijak razantní navýšení. Rodiče dětí, které navštěvují veřejné mateřské školy ve Frýdku-Místku, od září platí 800 korun měsíčně. Minulý školní rok to bylo 700 korun. „O navýšení rozhodlo město na zasedání,“ konstatovala ředitelka Mateřské školy Mateřídouška ve Frýdku-Místku Jana Poulíčková.

O 150 korun zvedli poplatek v Třinci. Ze 400 korun na 550 korun, a to ve všech veřejných školkách v městě.

Průměr v obcích je 5 až 6 stovek

O stovku zdražilo školkovné i v Brušperku. Místo 500 korun hradí od září rodiče 600 korun. Stejnou částku platí i rodiny v Bašce nebo Sviadnově. V obci Dobrá vyskočil poplatek rovněž o stokorunu - na šest set. V obci Lučina pak místní radní stanovili měsíční úplatu za předškolní vzdělávání na 620 korun.

Méně, konkrétně 500 korun měsíčně, platí rodiče například za školku na Hukvaldech, v Řepišti nebo ve Fryčovicích či Staříči. Na 555 korun, opět o stovku, pak od září navýšili platbu v Kozlovicích.

Skok o několik set korun

V některých menších městech a obcích přistoupili k výraznějšímu navýšení. Největší nárůst pocítí rodiče ve Frýdlantu nad Ostravicí. Z dosavadních 480 budou platit 700 korun.

„Ano, u nás proběhlo výrazné zvýšení, ale měli jsme doposud velmi nízké platby za školku na to, že máme 330 dětí,“ míní ředitelka Mateřské školy Janáčkova Barbora Výmolová.

Nejdražší školka

V Čeladné, kde mají jednu mateřskou školu, rodiče zaplatí nejvíc. Od září zde zvedli poplatky z 800 na 1150 korun. A co říká ředitelka zařízení na to, že v Čeladné je nejvyšší školkovné?

„Nedostali jsme peníze na školnice a další věci, takže musíme tyto finance někde vzít. Obec už nechce dotovat školku ze svého, proto došlo k takovému skoku. Navíc máme letos místo 56 jen 48 dětí,“ objasňuje Věra Adamišová. V čeladenské školce zatím žádná z rodin nevyužila možnosti osvobození od poplatků, což je letošní novinka (viz níže).

Ve vedlejší Ostravici také plošně zdražili školkovné. Ceny jsou zde ovšem mnohem nižší než na Čeladné. „Zdražili jsme z 500 korun na 600 měsíčně,“ upřesnila Jana Veličková, ředitelka ZŠ a MŠ Ostravice. Zde využilo odpuštění školkovného asi 10 procent rodičů.

Přestože většina školek od září zdražila, s přechodem tohoto práva na zřizovatele se nic nezměnilo pro rodiče v Paskově. Zde zůstává platba ve výši 700 korun měsíčně stejná jako loni.

A beze změny je i v Bystřici, kde mají zároveň jedno z nejnižších školkovných v okrese. „U nás zůstává školkovné 400 korun,“ informovala zástupkyně ředitelky pro MŠ v Bystřici Petra Liberdová.

Stejnou částku, 400 korun, a rovněž beze změn oproti loňskému školnímu roku, platí rodiče v Kunčicích pod Ondřejníkem. A také rodiče v obci Návsí u Třince nebo například v Krmelíně.

Nejlevnější v Jablunkově: 300 korun

Ještě méně peněz platí za dítě v Jablunkově, kde také zřizovatel nepřistoupil k navýšení poplatků. „Nemuseli jsme zvyšovat. Zůstáváme na 300 korunách,“ informovala ředitelka obou MŠ v Jablunkově Ilona Nieslaniková.

Kdo bere přídavky na děti, platit nemusí

V září přitom nastala ještě jedna změna. Došlo k rozšíření možného osvobození od poplatku za předškolní vzdělávání u rodin pobírajících přídavek na dítě. Na většinu školek to ale zatím nemá závažnější dopad. „Není to sice nijak drastické, ale samozřejmě se projeví. Rozpočet bude nižší, ale zatím nedokážeme vyčíslit, o kolik. Ohrožující to ovšem pro nás pro tuto chvíli není. Celkově máme asi 200 dětí a u 16 požádali rodiče o osvobození. Žádné kompenzace za ušlé finance od města mít nebudeme a ani nejsou ve hře,“ reagovala ředitelka Mateřské školy Mateřídouška ve Frýdku-Místku.

V Třinci výpadek z rozpočtu nahradí školkám magistrát. „Naše město bude tuto ztrátu sanovat ze svého rozpočtu. Musíme se na věc dívat z dlouhodobého hlediska. Mateřské školky se stanou dostupnějšími i pro děti ze sociálně slabších rodin. Čím více dětí se podaří socializovat již v předškolním věku, tím více můžeme u části z nich očekávat, že budou lépe zvládat základní školu a odolávat patologickým jevům v dospívání. Celospolečenský pozitivní efekt se dostaví až časem,“ uvedl náměstek třinecké primátorky Radim Kozlovský.

Například ve školce v Bystřici, kde rodiče platí jen čtyři stovky, změnu moc nepocítili. „Měli jsme obavy, jak to bude, když rodiče pobírající přídavky na děti požádají o osvobození, ale ze 179 dětí jich bylo do deseti. Myslím, že spousta rodičů o této možnosti zatím neví. Ovšem mnohem větší skupinou dětí, za které se neplatí, jsou předškoláci, těch u nás máme opravdu hodně. Je to 53 dětí. Otázkou tak zůstává, zda nebudeme muset zdražit příští školní rok,“ doplnila Petra Liberdová z vedení mateřské školy.

Úplatu rovněž nehradí rodiče dětí v posledním ročníku mateřské školy, tedy dětí, které dovrší 6 let do 31. srpna příslušného školního roku. Školné nehradí ti, jejichž potomek má odklad školní docházky na doporučení školského poradenského zařízení.