Jedním z nich je bezesporu ostravská zoologická zahrada. Pro její příznivce máme dobrou zprávu, ceny vstupenek se od nového roku nezmění. „Zdražovat se nechystáme,“ potvrzuje mluvčí Zoo Ostrava Šárka Nováková.

Nebude to ale pak pro zoo znamenat třeba ztrátový provoz?

„Příjmy ze vstupného jsou pro nás nejdůležitější položkou vlastních příjmů, ale je řada faktorů, které jejich výši ovlivní jako nepříznivé počasí a případně další omezení kvůli koronaviru a podobně,“ dodává Šárka Nováková.

Jasnou odpověď jsme obdrželi také z turisty velmi vyhledávané Stezky Valašky.

„Stezka Valaška nebude od 1. ledna 2022 zdražovat ceny vstupenek. Ty pro jednotlivce i rodiny s dětmi máme nejnižší v rámci podobných atrakcí jak v České republice, tak i na Slovensku a Polsku,“ konstatuje jednatel Stezky Valaška Zdeněk Kořistka.

Více než devadesáti atrakcemi pro děti a dospělé se může pochlubit ostravský FunPark Žirafa. Najdete zde dětskou prolézačku, tobogány nebo elektrická autíčka. V tomto centru už ke zdražování letos došlo, a to konkrétně na začátku listopadu, bylo to po třech letech, kdy se musely navýšit ceny vstupů.

Mnohé podniky a zařízení v kraji však ještě neví, jak a zda se ceníky změní. Jejich reakce byly vesměs totožné – více vám řekneme v prosinci.

„Informace o případném zdražování bude známá až v průběhu měsíce prosince, až po uzavření smluv na odběr elektrické energie na rok 2022,“ sdělila Deníku například Jana Mikesková ze společnosti Pustevny s.r.o. k dotazu, jestli si turisté připlatí za lanovku na Pustevny.

Případné změny cen se budou řešit až v prosinci také v aquaparku v Kravařích, kam jezdí nejen lidé z opavského okresu, ale i ze sousedního Polska. Mluvčí města Eva Hanzlíková však nastínila, že by vstupné sem mohlo podražit.

„Vzhledem k tomu, že se navýšily ceny za elektřinu a plyn, předpokládáme, že k úpravě cen může příští rok dojít. V této chvíli je ale platný aktuální ceník.“

V podobném duchu hovořila i mluvčí koupališť či bazénů ostravské městské společnosti Sareza Lenka Papajová. „Případné úpravy cen budeme řešit v polovině prosince.“

Více si ale pravděpodobně připlatí návštěvníci v Dolních Vítkovicích, byť ještě nejsou známy konkrétní čísla. „Ve zbytku letošního roku žádné změny v cenách nechystáme, pro příští rok to však nemůžeme vyloučit. Primárně se ale budeme snažit hledat úspory jinde, abychom do cen za vstupné zasahovali případně co nejméně,“ uvedla mluvčí Eva Kijonková.