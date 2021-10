Jeho strana ve volbách propadla a on ve vrcholové politice končí. Tvrdí ale, že nic netrvá věčně, a jeho absence třeba bude jen dočasná.

Z volebního výsledku, kdy sociální demokracie, jíž je členem už 23 let, získala jen 4,65 procenta, a nebude mít zastoupení ve sněmovně, pochopitelně radost nemá. Přiznává ale, že neúspěch čekal.

„Jako člověku, který v politice působí dlouhé roky, je mi lidsky hluboce líto, že ČSSD nebude v parlamentu. A myslím si, že to může být na škodu i pro budoucí pravicové vedení státu. Úloha levice je v demokracii nepostradatelná,“ tvrdí Tomáš Hanzel, v současnosti také šéf sociálních demokratů v Moravskoslezském kraji.

„Platíme za společnou vládu s Babišem“

Důvod porážky sociální demokracie spatřuje mimo jiné v tom, že v Česku je společenská poptávka zbavit se Andreje Babiše. „A my jsme to odskákali tím, že jsme s ním byli v jedné vládě. A přestože se nám za tu dobu podařilo prosadit celou řadu našich programových věcí, které byly přínosem pro obyčejné lidi, tak jsme se s tou vlnou svezli. To je špatně a je mi to líto,“ popisuje Hanzel.

Situaci ale bere takovou, jaká je a snaží se být realista. Dokonce mluví o tom, že je to pro ČSSD šance na obrodu. „Současný stav je de facto šance pro nový začátek. Tím, že se ČSSD nedostala do sněmovny, má prostor na to, vyřešit si své vnitřní personální záležitosti a soustředit na komunální volby. A v neposlední řadě najít lídra, který dokáže oslovi levicové spektrum voličů. Takového, jaký dokázal oslovovat voliče v dobách její největší slávy,“ říká dlouholetý sociální demokrat.

Věří, že se strana postaví na nohy

Na příkladu ODS poukazuje, že nic není navždy, ani v politice, a ČSSD se musí pokusit o návrat do sněmovny. „Kde byla před deseti lety ODS? Podobně jako teď sociální demokracie. A dnes vyhrála volby. Politika je běh na dlouhou trať, ČSSD teď stojí na startu a má příležitost posílit a vrátit se,“ věří bývalý karvinský primátor.

Jak vidí svoji další politickou kariéru? „Dobře,“ odpoví s úsměvem. „Z toho, že už nebudu neustále pendlovat mezi Karvinou a Prahou, a budu více doma, má největší radost moje rodina, všichni kolem mě. Koneckonců i já. Mám dvě malé děti, a teď na ně budu mít více času. A taky se těším na to, že se budu moci věnovat politice na nižší úrovni, která mě vždycky zajímala,“ tvrdí Tomáš Hanzel.

Když mluví o budoucnosti ČSSD, nepřipouští, že by strana nadobro skončila. A chtěl by se prý podílet na jejím návratu na politické výsluní. „Jsem přesvědčen, že jako bývalý úspěšný sociálně demokratický primátor, za jeho působení mívala tato strana na Karvinsku padesátiprocentní volební zisky, mám co nabídnout,“ dodává.