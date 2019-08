Ve Frýdku-Místku už mají zkušenosti například se zavlažovacími vaky, kdy kapková závlaha zalije strom přímo ke kořenům při menší spotřebě vody. Pracovníci technických služeb v období bez dešťů vyrážejí zeleň pravidelně zalévat.

Stromy jsou schopny výrazně ochlazovat svoje okolí. Například třinecký magistrát investuje nejenom do nových výsadeb stromů, ale také do ošetřování stromů stávajících. Letos bude v rámci arboristických prací ošetřeno téměř 500 stromů. U mladých výsadeb probíhají zálivky, a to 50 až 100 litrů vody na jeden strom v rámci jedné zálivky.

Plochy trávníků v hutnickém městě, které se vzhledem k červnovým a červencovým tropickým teplotám kosit přestaly, se s ohledem na předpokládaný vývoj počasí začnou opět kosit. V rámci sečí bude podle odboru životního prostředí a zemědělství s ohledem na aktuální klimatické podmínky nastavena maximální výška pokosu.

Rovněž oblíbené letničkové záhony z přímého výsevu, kterým letošní počasí výslovně nepřálo, a které bylo oproti minulým létům třeba mnohonásobně více zalévat, se pomalu začínají vzpamatovávat.

„Vedra potrápily i firmu udržující mobilní nádoby, ale díky pravidelné péči teď zdobí některé sloupy a nádoby ve městě záplava květů,“ uvedl třinecký magistrát.