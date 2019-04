„Bylo to 1. dubna 1839. Jaro se ještě nedostalo ke slovu. Všude plno bláta, chladné ráno. Na dřevěnou plošinu s obrubou se nahodila poslední lopata rudy. Forman práskl bičem a popojel s vozem o několik metrů dále od pece. Neodjel. Díval se s obdivem spolu s ostatními na novou vysokou pec.“ Tak alespoň popisuje založení železáren v Třinci publikace Vítězslava Pastrňáka vydaná ke 125. výročí v roce 1964.

Třinecké železárny jsou v posledních deseti letech největším výrobcem surové oceli v tuzemsku. Roční výroba se pohybuje zhruba na 2,5 milionu tun oceli. Ve firmě pracuje přes sedm tisíc zaměstnanců. Třinecké železárny vlastní devětadvacet dceřiných firem. V roce 2017 utržily 35,86 miliardy korun, zisk přesáhl 1,42 miliardy.

První vysoká pec v Třinci byla deset metrů vysoká, čtyřhranného tvaru, vybudovaná z cihel. Tehdejší vlastníky stála 270 tisíc zlatých vídeňské měny. V následujících 180 letech prošla huť mnohými proměnami. „Symbolicky v letošním roce dosáhneme podle našich propočtů celkové výroby oceli 180 milionů tun,“ uvedl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek s tím, že by to mělo nastat 1. května.

Od původně slévárenských výrobků, jimiž byly převážně kamna, ploty, nádobí, náhrobní kříže, ale také umělecké odlitky, se firma vyprofilovala k výrobě dlouhých válcovaných výrobků. Například ze všech kolejnic, které byly od počátku výroby v roce 1878 vyválcovány, by se dala vybudovat trať, která by vedla třikrát kolem světa. Drtivá většina tratí v tuzemsku je tvořena právě kolejnicemi z Třince. „Nejprodávanějším výrobkem je dnes drát, jehož se za rok vyrobí průměrně 900 tisíc tun, což je na délku tolik, že by třináctkrát spojil Zemi s Měsícem,“ doplnil Jan Czudek.

Detailní pohled na významné historické milníky hutě a celé oblasti Těšínského Slezska nabídne široké veřejnosti především nově zrekonstruovaná stálá expozice Muzea Třineckých železáren a města Třince, kterou každý rok navštíví přes dvanáct tisíc lidí. Oslavy spojené s výročím pak protknou všechny tradiční aktivity pro veřejnost, ať už jde o Hutnický den s bohatým hudebním programem, který se uskuteční 4. května, nebo galavečer Královna ocel.