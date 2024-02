Před čtvrtstoletím začal Karel Kuběnský na rozhraní Frýdeckomístecka a Karvinska hospodařit na farmě. Dnes se stal jedním z organizátorů demonstrací proti české i evropské zemědělské politice v rámci Pobeskydí.

„Jsem rád, když z provozu zaplatím výplaty, leasingy a alespoň trošičku údržbu v areálu,“ svěřoval se farmář z Hradiště pod Babí horou patřící v branži ke „středním“. Statek získal dávno jeho otec od pozemkového fondu a před deseti lety k němu přikoupili i pozemky, které ještě asi tři roky budou muset splácet. Momentálně v zimě si mohl dovolit dva zaměstnance plus bratra - důchodce a další síly najme na hlavní sezonu.

„Historicky u nás byly dojné krávy a potom se přistavěla býčárna, všechno to bylo zaměřeno na hovězí dobytek,“ pokračoval Kuběnský s tím, že v současné době má asi 340 krav, býků (včetně plemenných) a telátek (právě teď nastal čas, kdy přicházejí na svět).

Svého času se staral asi o tří stovky ovcí, které se však přestaly vyplácet. Tak jako prasata, které podle něj sotvakdo v okolí, chová na prodej. „Ty nejsou na uživení vůbec, jedno si vykrmíme v roce maximálně pro sebe,“ vysvětlil farmář. V takzvaném zájmovém – neboli nekomerčním – chovu si nechal ještě králíky. A na asi čtyřsethektarové výměře pozemků, mj. v Tošanovicích či Domslavicích, jak uváděl, pěstuje hlavně potravu pro svůj hovězí dobytek.

„Náročná práce od rána až do večera. A na úřadě nikoho nezajímá, jestli jdete o půlnoci k narozenému teleti … ale co je důležité, musí být to tele do tří naznámkované a do jednoho týdne nahlášené v ústředním registru,“ upřesnil zemědělec. Kromě byrokracie vyslovoval nespokojenost i s dotační či hospodářskou politikou.

Pokud se položíme…

„Pokud se položíme, bude dovoz potravin odjinud a něco se tam stane – přírodní katastrofa, problémy s dopravou – co pak? Zemědělskou výrobu, tu neobnovíte ze dne na den,“ podotkl hospodář. Jako příklad zmínil právě hovězí dobytek: Devět měsíců trvá březost krávy, dalších devět měsíců po narození s ní tele zůstává na pastvě, po jeho odstavení je zapotřebí minimálně půldruhého roku krmit do jateční hmotnosti.

„Proč tady vozíme argentinské maso a marocké rajčata? Já si myslím, že by se v resortu zemědělství mělo změnit celé národní hospodářství jako takové. My, když děláme regionálně, tak by se to mělo zařídit, abychom byli taky v regionu schopni prodávat,“ konstatoval Kuběnský. Svou situaci nepovažoval za ojedinělou, podobně jsou na tom prakticky všichni rolníci a farmáři, a to nejen v Česku, ale i Evropě.

I proto se ve čtvrtek 22. února, jak oznámil, chystají další protesty. „Tady kousek na hranici v Chotěbuzi a jednáme taky s polskými kolegy, že bychom se tam potkali a spolu vyslovili nesouhlas se zemědělskou politikou,“ popisoval. Dodal, že má i informace z Frýdeckomístecka, kde chtějí zemědělci demonstrovat na česko-slovenském pomezí na Bumbálce.