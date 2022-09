OBRAZEM: Loučení s létem U Žida, od října populární splav obsadí otužilci

Lumpíkov této samoživitelce umožnil projít už dvěma vzdělávacími kurzy: Pro ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce a manažerskou akademii. „To bylo nejkrizovější období, dcerka měla teprve dva roky. Do toho asi tři čtvrtě roku otec neplatil výživné, až skončil v insolvenci, začal mi je posílat insolvenční správce,“ řekla. Do nového kurzu s názvem Ženám s odvahou se zapsala Renáta právě i kvůli potřebě informací, jak si efektivně nastavovat rodinný rozpočet, případně se oddlužit. „Náklady sice rostou, ale nějak se to dá zvádnout, člověk se uskromní. Práci naštěstí mám, dělám v oblasti personalistiky. Ale druhý plat, ten doma chybí,“ popisovala.

Kdo chce vést obce na Frýdeckomístecku? Přinášíme kandidátky pro komunální volby

Od září tak Renáta i dalších devětadvacet žen z regionu začnou v Lumpíkově ve Frýdku-Místku a partnerské Rovnovážce v Ostravě vzdělávání pro samoživitelky. „Je to bezplatné, v době konání taky budeme mít zajištěno hlídání dětí,“ zdůrazňovala. Z workshopů si ve svém případě slibuje i doplnění vědomostí o pracovním právu.

„Že se musím spoléhat sama na sebe je na jednu stranu výhoda a na druhou samozřejmě nevýhoda,“ podotkla máma šestileté dcery. Zázemí jako samoživitelka naštěstí našla u vlastních rodičů, vzali ji zpět do rodinného domu… jinak by si Renáta podle svých slov asi nedokázala představit, jak by s malou mohla normálně fungovat.

Volby v regionu FM: šest vesnic s jednou kandidátkou, devět uchazečů o primátora

„Náš projekt se právě zaměřuje na podporu a řešení nejrůznějších potřeb znevýhodněných žen, především samoživitelek jako je paní Renáta. Cílem je pomoci jim rozvíjet se, aby si byly vědomy svých hodnot a uměly si prosadit svá práva,“ sdělila Veronika Madejová coby frýdeckomístecká koordinátorka kurzu. Zájemkyně se do něj mohou přes web www.zenamsodvahou.cz hlásit až do půlky září.

Projekt realizovaný s norským partnerem Norsensus Mediaforum umožnil Lumpíkovu a Rovnovážce přidat i pokračování po úvodní části. „Na nejšikovnější účastnice čekají navazující workshopy a v nich se budou věnovat mediální gramotnost, práci s komunitami, advokačním či vyjednávacím dovednostem,“ uzavřela Madejová.