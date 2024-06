Říkal jste, že jste do politiky nikdy nechtěl, ale že vás do ní nasměrovaly okolnosti dění ve městě a také lidé jako Jiří Kajzar. Jemu tedy vděčíte za svůj politický vzestup?

Moje cesta byla v podstatě přímá. V minulosti jsem se velmi angažoval ve veřejném životě ve Frýdku Místku, například proti výstavbě obřího obchodního centra mezi bazilikou a Zámeckým náměstím nebo proti bourání víceúčelové sportovní haly. Založili jsme tady tradici festivalů, staral jsem se o galerii, rozjeli jsme filmový klub. A v určitém bodě jsem zjistil, že jako řadový občan už toho moc neudělám. V roce 2018 Jiří Kajzar domluvil osobní návštěvu Evy Jiřičné, která v rámci festivalu Sweetsen Fest představila studii dostavby Národního domu a v ten moment jsem si uvědomil, že jsem připravený aktivně vstoupit do politiky.

Vstoupil jste do hnutí Naše město F-M, které založil právě Jiří Kajzar a hned jste vedl kandidátku. Proč myslíte, že vám jako do té doby politikou nezkušenému přenechal rovnou lídrovskou pozici?

Poprvé jsem kandidoval za hnutí jako nestraník a skončili jsme těsně druzí. Poté jsem byl zvolen předsedou a druhé volby už jsme jednoznačně vyhráli pod mým velením. Myslím si, že pro muže je největší umění umět dát prostor jiným. Toho si na Jiřím velice vážím, že ač je dlouhá léta v politice, nikdy se nezapletl do žádné kauzy a dává prostor druhým. A i já jednou budu v pozici, kdy budu muset předat žezlo. Jsme hnutí, které je schopno převzít zodpovědnost a pracovat jako tým. Nejsme hnutí jednoho muže, ale seskupení patriotů. A to si myslím, že je nejlepší zpráva pro Frýdek Místek.

Jak vnímáte roli primátora? Je to pro vás spíše reprezentativní funkce nebo vůdcovská? Nezmůže toho reálně více náměstek?

Byl bych rád, kdyby to byly obě funkce dohromady, protože bych byl samozřejmě rád tím, kdo je skutečným lídrem a přichází s nápady, které nejsou jenom z říše fantazie. I když často někdy přijdu s nějakým, který v první moment vyvolá zdvižené obočí. Ale musím zaklepat, že všechny projekty, včetně záchrany Českého domu jsme dotáhli do zdárného konce. Za což vděčím týmové práci. Rada města je kompetentní a vím, že se můžu spolehnout na jednotlivé náměstky a sám se věnovat strategickým věcem, vizím, něčemu, co přesahuje jednotlivce, co přesahuje horizont jednoho volebního období.

Když člověk sleduje, jak to vypadá na zastupitelstvech, která jsou veřejně přístupná, často se nestačí divit vystupování některých jednotlivců. Necháte se strhnout atmosférou nebo se snažíte býti spíše mediátorem?

Samozřejmě někdy musím být přísný a už jsem byl párkrát velmi ostrý. Ale kdo mě zná delší dobu, tak ví, že jsem člověk snažící se najít řešení s každým. Zastupitelstva jsou ostrá, protože opozice plní svou roli a také koalice má tu svou. Někdy je to trošku divadlo, na to si člověk musí zvyknout, ale v zásadních věcech si myslím, že jsem vždycky byl schopen hledat řešení výhodná pro všechny. Protože pokud se nenajde řešení, které je výhodné pro všechny, je to vykořisťování. Buď je to spolupráce, která přináší všem plody, anebo je to dočasný stav, kdy jeden využívá své pozice, ale pak se to obrátí a vrátí se mu to zpět.

Když je to podle vás trochu divadlo, je i politika jedním nikdy nekončícím divadelním představením?

Člověk si nemůže brát všechny věci osobně, nemůže si je připouštět k tělu, protože zejména třeba na zastupitelstvu to je divadlo. Věci, materiály už jsou pečlivě odpracované, připravené. Projednávají se týdny, měsíce předtím, a na zastupitelstvu vždycky jenom člověk vidí špičku ledovce. Je to sice nějaká slovní přestřelka, ale každý už ví, čeho dosáhl, co dojednal, kam tu věc posunul. A někdy jsou ty situace až vtipné, že skončí zastupitelstvo a my si potom popřejeme hezký den a jdeme každý domů, protože se s tím tak trošku počítá. Jediné, čeho bych se nechtěl dožít, aby ty divadelní role přerostly v nevraživost i osobní, protože pořád je to o tom, jestli se dokážou lidé dohodnout.