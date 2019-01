Obhájit loňské prvenství se podařilo na RENAULT KILPI 24 HODIN NA LYSÉ HOŘE 2019 Radku Chrobákovi, který se stal zároveň i Mistrem České republiky v horském maratonu. V extrémních podmínkách zvládl dokončit 13 závodních okruhů, tedy porci 150 kilometrů.

„Vyhrál jsem! Jsem moc spokojený, ale za cenu nesmírné bolesti,“ řekl v cíli Radek Chrobák.

„Tohle byl nejtěžší ročník ze všech čtyřech, co jsem absolvoval. Trať byla rozbitá a my jsme do toho šíleně naběhli, jako bychom čekali, že uděláme patnáct kol. Kdyby bylo ještě kolo navíc, tak Péťa Král, který šel za mnou moudře zezadu, tak by mě dostal,“ ocenil vítěz druhého nejlepšího borce LH24 Petra Krále, kterého měl v patách.

TĚŽKÝ TERÉN

Nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd přichystal pro tisíc závodníků přes 2 metry vysokou sněhovou nadílku, tedy nejvíce v osmileté historii LH24.

„Ze začátku byl hodně těžký traverz, byl úplně rozsypaný, ale ten se později uchodil. Začal se ale bořit seběh a bylo to hrozně vyčerpávající,“ zhodnotil terén absolutní vítěz LH24 2019.

Nejlepší ženou letošního ročníku a celorepublikovou mistryní se stala se stala, s výsledkem dokončených 11 kol o délce 11,4 kilometru, Barbora Cichá z týmu Splašená fazole.

V kategorii ženských dvojic prvenství dosáhl tým Anémie, složený ze zkušených závodnic Hany Holoubkové a Petry Ševčíkové. Ve štafetě spolu holky startovaly poprvé a hned byl z toho mimořádný výkon 14 absolvovaných okruhů.

„Závod se mi hrozně líbil, konečně to bylo takové zimní. Podmínky měli všichni stejné, bylo to i těžké, ale líbilo se mi to,“ zhodnotila v cíli Hana Holoubková, která již v minulosti dosáhla na LH24 vítězství v kategorii MIX.

„Sníh na trati byl super. Co bylo podle mě těžké a neodpočinkové, byl seběh z Lysé. Ten dal ze začátku dost zabrat v určitých pasážích, bylo to horší než jít nahoru. V průběhu závodu se to ale ustálilo a dá se říct, že celý závod byl pěkný,“ doplnila k závodu Petra Ševčíková, která si po loňském prvenství v ženské kategorii jednotlivců připsala další vítězství.

HORSKÁ SLUŽBA NA LH24

Hektická byla letošní LH24 nejen pro závodníky, ale také pro záchranáře. „Za ty roky, co jsme tady, jsme letos měli nejvíce výjezdů i nejvíce úrazů,“ potvrdil Pavel Masopust z Horské služby Beskydy. Během soboty a neděle měla HS na Lysé hoře šest výjezdů do terénu, další práce je čekala v závodním depu na hotelu Sepetná.

„Myslím, že závodníci měli super podmínky. Co se týče ale úrazů, měli to horší v tom, že během závodu popadával sníh, a ten se nespojil se stávajících tvrdým podkladem, takže v některých pasážích tratě byl sníh rozbředlý a pod ním nebyl vidět led. To byla možná příčina některých úrazů, především pohybového aparátu,“ vysvětlil.

Záchranáři tak nejčastěji zasahovali u poraněných kolen, kotníků, po pádu ošetřovali i závodníka se zlomenou rukou. Někteří účastníci LH24 byli silně dehydratovaní, měli svalové křeče, některé postihla také hypoglykemie. „Naštěstí nebylo ale nic dramatického,“ těšilo Pavla Masopusta.

Od sobotní desáté hodiny do té nedělní zaznamenala kontrolní stanice na vrcholu Lysé hory celkem 4818 průchodů závodníků. Slavnostní závěrečný ceremoniál se tradičně uskutečnil o nedělním poledni ve WOOD ARENĚ v areálu Na Pile v Ostravici, kde také LH24 o den dříve odstartovala.

„Chci všem poděkovat za úžasné výkony, které jste na trati odvedli. Chci také poděkovat pořadatelům, kteří se museli vypořádat se spánkovým deficitem a samozřejmě velké poděkování patří také našim partnerům a obci Ostravice. Přeji si, abychom za rok zase odstartovali ve stejném formátu jako letos,“ pronesl na závěr osmého ročníku LH24 hlavní organizátor Libor Uher.